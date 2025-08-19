ЗСУ підірвали потяг з паливом окупантів на Запоріжжі

ЗСУ підірвали вантажний потяг окупантів на Запорізькому напрямку
Збройні сили України здійснили успішну операцію на Запорізькому напрямку, знищивши вантажний потяг, який перевозив паливо для російських військ. Внаслідок підриву залізничної лінії состав зійшов з рейок і перетворився на палаючу руїну, що стало черговим ударом по логістиці окупантів.
Про це повідомляє Андрющенко Time.
ЗСУ знищили паливний потяг окупантів на Запоріжжі
Вибух стався на ділянці між Урожайним і Токмаком у тимчасово окупованій Запорізькій області. Потяг, що складався з цистерн із пальним, зійшов з рейок після підриву колії.
"Потяг зійшов з рейок, і зараз його добивають всім, що може літати. Палає красиво. Сили оборони України на Запоріжжі знову складають російську логістику в нуль та демонструють, як треба. Чудова операція, а виглядає з землі просто епічно, повірте", — написав Андрющенко у своєму каналі.
Після вибуху українські підрозділи продовжили вогневий вплив по ворожому складу, знищуючи залишки пального та техніки. Андрющенко наголосив, що докази буде оприлюднено пізніше, щойно джерела інформації опиняться в безпеці. Ця атака стала черговим прикладом злагодженої роботи ЗСУ, які системно руйнують логістику ворога на південному фронті.
Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами оборони здійснили атаку на нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області Росії.
Раніше ми також інформували, що Міністерство оборони України оголосило про старт програми із закупівлі спеціалізованої техніки та безпілотників для бойових бригад.
Читайте Новини.LIVE!