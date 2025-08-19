Відео
Головна Армія ЗСУ підірвали вантажний потяг окупантів на Запорізькому напрямку

ЗСУ підірвали вантажний потяг окупантів на Запорізькому напрямку

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 15:01
ЗСУ підірвали потяг з паливом окупантів на Запоріжжі
ЗСУ підірвали потяг окупантів. Фото: Андрющенко Time

Збройні сили України здійснили успішну операцію на Запорізькому напрямку, знищивши вантажний потяг, який перевозив паливо для російських військ. Внаслідок підриву залізничної лінії состав зійшов з рейок і перетворився на палаючу руїну, що стало черговим ударом по логістиці окупантів.

Про це повідомляє Андрющенко Time.

Читайте також:

ЗСУ знищили паливний потяг окупантів на Запоріжжі

Вибух стався на ділянці між Урожайним і Токмаком у тимчасово окупованій Запорізькій області. Потяг, що складався з цистерн із пальним, зійшов з рейок після підриву колії.

ЗСУ підірвали вантажний потяг окупантів на Запорізькому напрямку - фото 1
Допис Андрющенко у Telegram. Фото: скриншот

"Потяг зійшов з рейок, і зараз його добивають всім, що може літати. Палає красиво. Сили оборони України на Запоріжжі знову складають російську логістику в нуль та демонструють, як треба. Чудова операція, а виглядає з землі просто епічно, повірте", — написав Андрющенко у своєму каналі.

Після вибуху українські підрозділи продовжили вогневий вплив по ворожому складу, знищуючи залишки пального та техніки. Андрющенко наголосив, що докази буде оприлюднено пізніше, щойно джерела інформації опиняться в безпеці. Ця атака стала черговим прикладом злагодженої роботи ЗСУ, які системно руйнують логістику ворога на південному фронті.

Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами оборони здійснили атаку на нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області Росії. 

Раніше ми також інформували, що Міністерство оборони України оголосило про старт програми із закупівлі спеціалізованої техніки та безпілотників для бойових бригад.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
