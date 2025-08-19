ВСУ взорвали поезд с топливом оккупантов на Запорожье

ВСУ взорвали грузовой поезд оккупантов на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины осуществили успешную операцию на Запорожском направлении, уничтожив грузовой поезд, который перевозил топливо для российских войск. Вследствие подрыва железнодорожной линии состав сошел с рельсов и превратился в горящие руины, что стало очередным ударом по логистике оккупантов.
Об этом сообщает Андрющенко Time.
ВСУ уничтожили топливный поезд оккупантов на Запорожье
Взрыв произошел на участке между Урожайным и Токмаком во временно оккупированной Запорожской области. Поезд, состоявший из цистерн с горючим, сошел с рельсов после подрыва пути.
"Поезд сошел с рельсов и сейчас его добивают всем, что может летать. Пылает красиво. Силы обороны Украины в Запорожье снова складывают российскую логистику в ноль и демонстрируют, как надо. Замечательная операция, а выглядит с земли просто эпично, поверьте", — написал Андрющенко в своем канале.
После взрыва украинские подразделения продолжили огневое воздействие по вражескому складу, уничтожая остатки горючего и техники. Андрющенко подчеркнул, что доказательства будут обнародованы позже, как только источники информации окажутся в безопасности. Эта атака стала очередным примером слаженной работы ВСУ, которые системно разрушают логистику врага на южном фронте.
