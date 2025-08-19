ВСУ взорвали поезд с топливом оккупантов на Запорожье

ВСУ взорвали поезд оккупантов. Фото: Андрющенко Время

Вооруженные силы Украины осуществили успешную операцию на Запорожском направлении, уничтожив грузовой поезд, который перевозил топливо для российских войск. Вследствие подрыва железнодорожной линии состав сошел с рельсов и превратился в горящие руины, что стало очередным ударом по логистике оккупантов.

Об этом сообщает Андрющенко Time.

Реклама

Читайте также:

ВСУ уничтожили топливный поезд оккупантов на Запорожье

Взрыв произошел на участке между Урожайным и Токмаком во временно оккупированной Запорожской области. Поезд, состоявший из цистерн с горючим, сошел с рельсов после подрыва пути.

Сообщение Андрющенко в Telegram. Фото: скриншот

"Поезд сошел с рельсов и сейчас его добивают всем, что может летать. Пылает красиво. Силы обороны Украины в Запорожье снова складывают российскую логистику в ноль и демонстрируют, как надо. Замечательная операция, а выглядит с земли просто эпично, поверьте", — написал Андрющенко в своем канале.

После взрыва украинские подразделения продолжили огневое воздействие по вражескому складу, уничтожая остатки горючего и техники. Андрющенко подчеркнул, что доказательства будут обнародованы позже, как только источники информации окажутся в безопасности. Эта атака стала очередным примером слаженной работы ВСУ, которые системно разрушают логистику врага на южном фронте.

Напомним, что Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями обороны осуществили атаку на нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

Ранее мы также информировали, что Министерство обороны Украины объявило о старте программы по закупке специализированной техники и беспилотников для боевых бригад.