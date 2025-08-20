Видео
Главная Армия Более 175 боев за сутки — в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

Более 175 боев за сутки — в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 09:03
Ситуация на фронте 20 августа - в Генштабе назвали самые сложные направления
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 1274-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России на территории Украины. Враг продолжает активно атаковать позиции украинских защитников на нескольких направлениях — самая тяжелая ситуация в Донецкой области.

О ситуации на фронте по состоянию на среду, 20 августа, сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Читайте также:

Ситуация на фронте 20 августа

Противник нанес по позициям Сил обороны и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, использовав десять ракет и 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, совершил 5611 обстрелов, среди которых 66 - из реактивных систем залпового огня, а также применил 5610 дронов-камикадзе. Всего на передовой произошло 175 боестолкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано семь боевых столкновений. Кроме того, враг совершил 12 авиационных ударов, применив 26 управляемых авиабомб, а также провел 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них девять — из РСЗО.

Ситуація на на Північно-Слобожанському і Курському напрямках - 20 серпня
Ситуация на на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак врага вблизи Волчанска и Каменки.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку - 20 серпня
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло шесть атак противника. Украинские защитники отражали штурмы в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки.

Ситуація на Куп'янському напрямку - 20 серпня
Ситуация на Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг совершил 33 попытки наступления в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское, а также в направлении Ямполя и Григорьевки.

Ситуація на Лиманському напрямку - 20 серпня
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении наши воины отбили два штурма вблизи Переездного и в направлении Федоровки.

Ситуація на Сіверському напрямку - 20 серпня
Ситуация на Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Александро-Шультино.

Ситуація на Краматорському напрямку - 20 серпня
Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении противник совершил десять атак в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.

Ситуація на Торецькому напрямку - 20 серпня
Ситуация на Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские защитники остановили 50 штурмов врага в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Родинское, Луч, Гродовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

Ситуація на Покровському напрямку - 20 серпня
Ситуация на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в направлении Камышевахи.

Ситуація на Новопавлівському напрямку - 20 серпня
Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения.

Ситуація на Придніпровському напрямку - 20 серпня
Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено.

Напомним, СБУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов на Луганщине.

А также бойцы ВСУ взорвали грузовой поезд на Запорожском направлении.

