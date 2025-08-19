Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія СБУ знищила два склади боєприпасів росіян на Луганщині

СБУ знищила два склади боєприпасів росіян на Луганщині

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 15:09
Вибухи на Луганщині 19 серпня — СБУ уразила склади РФ
Знищення складів з боєприпасами росіян. Фото: кадр з відео

Далекобійні дрони Служби безпеки України знищили два склади боєприпасів окупантів у населеному пункті Білокуракине на Луганщині. Безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на власні джерела в СБУ. 

Реклама
Читайте також:

Знищення складів боєприпасів окупантів

Дрони СБУ влаштували "бавовну" на двох складах боєприпасів росіян у Білокуракиному на тимчасово окупованій Луганщині 19 серпня. Як відомо, це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

Вибухи у Луганській області 19 серпня
Знищення складів з боєприпасами росіян. Фото: кадр з відео
null
Знищення складів з боєприпасами росіян. Фото: кадр з відео

"СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії РФ на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів і техніки окупантів триватиме й надалі", — наголосили в спецслужбі. 

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вразили дороговартісну РЛС російських військових у Криму. Після дронової атаки ця радіолокаційна станція перестала фіксуватися на радарах.

Крім того, оператори Сил безпілотних систем знищили найсучасніший танк РФ. Його вартість близько 5 млн доларів. 

вибух Луганська область дрони сбу Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації