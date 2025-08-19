Вибухи на Луганщині 19 серпня — СБУ уразила склади РФ

Знищення складів з боєприпасами росіян. Фото: кадр з відео

Далекобійні дрони Служби безпеки України знищили два склади боєприпасів окупантів у населеному пункті Білокуракине на Луганщині. Безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на власні джерела в СБУ.

Реклама

Читайте також:

Знищення складів боєприпасів окупантів

Дрони СБУ влаштували "бавовну" на двох складах боєприпасів росіян у Білокуракиному на тимчасово окупованій Луганщині 19 серпня. Як відомо, це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

Знищення складів з боєприпасами росіян. Фото: кадр з відео

Знищення складів з боєприпасами росіян. Фото: кадр з відео

"СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії РФ на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів і техніки окупантів триватиме й надалі", — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вразили дороговартісну РЛС російських військових у Криму. Після дронової атаки ця радіолокаційна станція перестала фіксуватися на радарах.

Крім того, оператори Сил безпілотних систем знищили найсучасніший танк РФ. Його вартість близько 5 млн доларів.