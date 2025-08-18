Відео
Головна Армія Майже 5 млн дол. — оператори СБС знищили найсучасніший танк РФ

Майже 5 млн дол. — оператори СБС знищили найсучасніший танк РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 13:55
Втрати окупантів — військові знищили найсучасніший танк РФ
Знищення техніки РФ. Фото: кадр з відео

Оператори Сил безпілотних систем на одному з ключових напрямків фронту за допомогою fpv-дронів знищили найсучасніший танк росіян. Крім того, наші бійці точними ударами вивели з ладу ще чотири одиниці техніки ворога.

Про це повідомили у Командуванні Сил безпілотних систем

Читайте також:

Знищення найсучаснішого танку РФ

У Командуванняі СБС розповіли, що оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" за допомогою fpv-дронів знерухомили та зщили російський танк Т-90М "Прорив" на одному з ключових напрямків фронту.

Зазначається, що це найсучасніший і найдорожчий танк ЗС РФ, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько 4,5 млн доларів.

Крім того, точними ударами пілоти полку вивели з ладу ще один танк, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КАМАЗ".

Нагадаємо, ⁩нещодавно екіпаж українського танка здійснив влучний та "ювелірний" постріл, яким ліквідував одразу трьох російських штурмовиків на мотоциклах. 

Крім того, "Азов" підрахував кількість знищених окупантів за два дні 13-14 серпня. Наші бійці успішно ліквідували піхоту агресора і брали росіян у полон.

танки військова техніка дрони втрати окупантів Сили безпілотних систем ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
