Втрати окупантів — військові знищили найсучасніший танк РФ

Майже 5 млн дол. — оператори СБС знищили найсучасніший танк РФ
Оператори Сил безпілотних систем на одному з ключових напрямків фронту за допомогою fpv-дронів знищили найсучасніший танк росіян. Крім того, наші бійці точними ударами вивели з ладу ще чотири одиниці техніки ворога.
Про це повідомили у Командуванні Сил безпілотних систем.
Знищення найсучаснішого танку РФ
У Командуванняі СБС розповіли, що оператори 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" за допомогою fpv-дронів знерухомили та зщили російський танк Т-90М "Прорив" на одному з ключових напрямків фронту.
Зазначається, що це найсучасніший і найдорожчий танк ЗС РФ, прийнятий на озброєння у 2020 році. Вартість однієї одиниці становить близько 4,5 млн доларів.
Крім того, точними ударами пілоти полку вивели з ладу ще один танк, схований у лісосмузі, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", бойову броньовану машину "Тигр" та вантажний автомобіль "КАМАЗ".
Нагадаємо, нещодавно екіпаж українського танка здійснив влучний та "ювелірний" постріл, яким ліквідував одразу трьох російських штурмовиків на мотоциклах.
Крім того, "Азов" підрахував кількість знищених окупантів за два дні 13-14 серпня. Наші бійці успішно ліквідували піхоту агресора і брали росіян у полон.
