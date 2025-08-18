Видео
Главная Армия Почти 5 млн долл. — операторы СБС уничтожили современный танк РФ

Почти 5 млн долл. — операторы СБС уничтожили современный танк РФ

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 13:55
Потери оккупантов — военные уничтожили самый современный танк РФ
Уничтожение техники РФ. Фото: кадр из видео

Операторы Сил беспилотных систем на одном из ключевых направлений фронта с помощью fpv-дронов уничтожили самый современный танк россиян. Кроме того, наши бойцы точными ударами вывели из строя еще четыре единицы техники врага.

Об этом сообщили в командовании Сил беспилотных систем.

Уничтожение самого современного танка РФ

В Командовании СБС рассказали, что операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" с помощью fpv-дронов обездвижили и уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" на одном из ключевых направлений фронта.

Отмечается, что это самый современный и самый дорогой танк ВС РФ, принятый на вооружение в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет около 4,5 млн долларов.

Кроме того, точными ударами пилоты полка вывели из строя еще один танк, спрятанный в лесополосе, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", боевую бронированную машину "Тигр" и грузовой автомобиль "КАМАЗ".

Напомним, недавно экипаж украинского танка совершил точный и "ювелирный" выстрел, которым ликвидировал сразу трех российских штурмовиков на мотоциклах.

Кроме того, "Азов" подсчитал количество уничтоженных оккупантов за два дня 13-14 августа. Наши бойцы успешно ликвидировали пехоту агрессора и брали россиян в плен.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
