Потери оккупантов — военные уничтожили самый современный танк РФ

Уничтожение техники РФ. Фото: кадр из видео

Операторы Сил беспилотных систем на одном из ключевых направлений фронта с помощью fpv-дронов уничтожили самый современный танк россиян. Кроме того, наши бойцы точными ударами вывели из строя еще четыре единицы техники врага.

Об этом сообщили в командовании Сил беспилотных систем.

Уничтожение самого современного танка РФ

В Командовании СБС рассказали, что операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" с помощью fpv-дронов обездвижили и уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" на одном из ключевых направлений фронта.

Отмечается, что это самый современный и самый дорогой танк ВС РФ, принятый на вооружение в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет около 4,5 млн долларов.

Кроме того, точными ударами пилоты полка вывели из строя еще один танк, спрятанный в лесополосе, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", боевую бронированную машину "Тигр" и грузовой автомобиль "КАМАЗ".

