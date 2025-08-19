Видео
Главная Армия СБУ уничтожила два склада боеприпасов россиян на Луганщине

СБУ уничтожила два склада боеприпасов россиян на Луганщине

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 15:09
Взрывы на Луганщине 19 августа — СБУ поразила склады РФ
Уничтожение складов с боеприпасами россиян. Фото: кадр из видео

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в населенном пункте Белокуракино Луганской области. Беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Читайте также:

Уничтожение складов боеприпасов оккупантов

Дроны СБУ устроили "хлопок" на двух складах боеприпасов россиян в Белокуракино на временно оккупированной Луганщине 19 августа. Как известно, этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.

По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

Вибухи у Луганській області 19 серпня
Уничтожение складов с боеприпасами россиян. Фото: кадр из видео
null
Уничтожение складов с боеприпасами россиян. Фото: кадр из видео

"СБУ продолжает системные удары в тыл врага, чтобы снизить наступательные возможности армии РФ на фронте. Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", — отметили в спецслужбе.

Напомним, недавно ВСУ поразили дорогостоящую РЛС российских военных в Крыму. После дроновой атаки эта радиолокационная станция перестала фиксироваться на радарах.

Кроме того, операторы Сил беспилотных систем уничтожили самый современный танк РФ. Его стоимость около 5 млн долларов.

взрыв Луганская область дроны сбу Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
