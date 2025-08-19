Добропілля обстріляли росіяни 19 серпня — є загиблий

РФ зруйнувала багатоповерхівку й вбила людей на Донеччині — фото
Російські війська 19 серпня скинули дві авіабомби на житлову забудову у Добропіллі Донецької області. Внаслідок цього загинула одна людина.
Про це повідомили в ДСНС та у Національній поліції.
Обстріл Добропілля 19 серпня
Рятувальники розповіли, що через ворожі обстріли у Добропіллі загинула одна людина, а ще троє дістали поранення.
Увага! Фото нижче містять чутливий контент 18+
"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники евакуювали зі зруйнованої багатоповерхівки 1 людину. Із заблокованої квартири рятувальники дістали чоловіка, який, на жаль, помер у кареті "швидкої"", — йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджені щонайменше шість багатоквартирних будинків. Наразі рятувальники ліквідували всі займання.
Водночас у поліції повідомили, що упродовж останньої доби окупанти обстрілювали Донеччину і в результаті руйнувань зазнали 104 цивільних об'єкти, з них 79 житлових будинків.
Так, ворог атакував дев'ять разів Костянтинівку. Там росіяни вбили трьох цивільних осіб, а ще чотирьох поранили.
БпЛА "Герань-2" армія РФ вдарила по Новодонецькому, що призвело до загибелі одного загиблого.
Водночас Слов'янськ Росія атакувала двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М" і трьома БпЛА "Герань-2". Внаслідок цієї атаки поранено цивільну особу.
Зазначається, що поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня під масованою атакою РФ опинився Кременчук. В місті виникли сильні пожежі через влучання.
Крім того, цієї ночі російська армія завдала удару по Сумщині. Окупанти вдарили по Піщанському старостату Сумської громади.
