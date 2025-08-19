Добропілля обстріляли росіяни 19 серпня — є загиблий

Наслідки удару по Добропіллю. Фото: ДСНС

Російські війська 19 серпня скинули дві авіабомби на житлову забудову у Добропіллі Донецької області. Внаслідок цього загинула одна людина.

Про це повідомили в ДСНС та у Національній поліції.

Обстріл Добропілля 19 серпня

Рятувальники розповіли, що через ворожі обстріли у Добропіллі загинула одна людина, а ще троє дістали поранення.

Наслідки удару по Добропіллю. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Евакуація пораненого внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники та медики допомагають пораненому. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків удару. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків удару. Фото: ДСНС

"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники евакуювали зі зруйнованої багатоповерхівки 1 людину. Із заблокованої квартири рятувальники дістали чоловіка, який, на жаль, помер у кареті "швидкої"", — йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджені щонайменше шість багатоквартирних будинків. Наразі рятувальники ліквідували всі займання.

Водночас у поліції повідомили, що упродовж останньої доби окупанти обстрілювали Донеччину і в результаті руйнувань зазнали 104 цивільних об'єкти, з них 79 житлових будинків.

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція

Так, ворог атакував дев'ять разів Костянтинівку. Там росіяни вбили трьох цивільних осіб, а ще чотирьох поранили.

БпЛА "Герань-2" армія РФ вдарила по Новодонецькому, що призвело до загибелі одного загиблого.

Водночас Слов'янськ Росія атакувала двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М" і трьома БпЛА "Герань-2". Внаслідок цієї атаки поранено цивільну особу.

Зазначається, що поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня під масованою атакою РФ опинився Кременчук. В місті виникли сильні пожежі через влучання.

Крім того, цієї ночі російська армія завдала удару по Сумщині. Окупанти вдарили по Піщанському старостату Сумської громади.