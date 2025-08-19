Обстріл Сумщини 19 серпня — у ОВА показали фото наслідків

РФ завдала ударів по старостату на Сумщині — у ОВА показали фото
У ніч на 19 серпня російська армія завдала удару по Сумщині. Окупанти вдарили по Піщанському старостату Сумської громади.
Про наслідки обстрілу повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар у вівторок, 19 серпня.
Наслідки обстрілу Сумщини 19 серпня
Сьогодні вночі російські війська завдали двох ударів по території Піщанського старостату.
Перший вибух стався близько 22:30 — ворог атакував "Шахедом". Унаслідок удару було пошкоджено 34 вікна та дах будівлі.
Згодом зафіксовано другий удар безпілотником типу "Молнія". Вибуховою хвилею пошкоджено ще шість вікон та двері.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 18 серпня окупанти завдали масованого удару по місту Суми, внаслідок чого пошкодили корпус Сумського державного університету.
А також стало відомо, що ворог атакував Одещину — постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
