Обстріл Сумщини 19 серпня — у ОВА показали фото наслідків

Наслідки удару по Сумщині. Фото: t.me/kobzarartemsn

У ніч на 19 серпня російська армія завдала удару по Сумщині. Окупанти вдарили по Піщанському старостату Сумської громади.

Про наслідки обстрілу повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар у вівторок, 19 серпня.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Сумщини 19 серпня

Сьогодні вночі російські війська завдали двох ударів по території Піщанського старостату.

Зруйнований внаслідок атаки будинок. Фото: t.me/kobzarartemsn

Перший вибух стався близько 22:30 — ворог атакував "Шахедом". Унаслідок удару було пошкоджено 34 вікна та дах будівлі.

Зруйнована будівля у Піщанському старостаті. Фото: t.me/kobzarartemsn

Згодом зафіксовано другий удар безпілотником типу "Молнія". Вибуховою хвилею пошкоджено ще шість вікон та двері.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Сумщини 19 серпня. Фото: t.me/kobzarartemsn

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня окупанти завдали масованого удару по місту Суми, внаслідок чого пошкодили корпус Сумського державного університету.

А також стало відомо, що ворог атакував Одещину — постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.