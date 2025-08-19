Відео
Головна Армія РФ завдала ударів по старостату на Сумщині — у ОВА показали фото

РФ завдала ударів по старостату на Сумщині — у ОВА показали фото

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 10:30
Обстріл Сумщини 19 серпня — у ОВА показали фото наслідків
Наслідки удару по Сумщині. Фото: t.me/kobzarartemsn

У ніч на 19 серпня російська армія завдала удару по Сумщині. Окупанти вдарили по Піщанському старостату Сумської громади.

Про наслідки обстрілу повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар у вівторок, 19 серпня.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Сумщини 19 серпня

Сьогодні вночі російські війська завдали двох ударів по території Піщанського старостату.

Атака на Сумщину 19 серпня - фото
Зруйнований внаслідок атаки будинок. Фото: t.me/kobzarartemsn

Перший вибух стався близько 22:30 — ворог атакував "Шахедом". Унаслідок удару було пошкоджено 34 вікна та дах будівлі.

Обстріл Сумщини - фото 19 серпня
Зруйнована будівля у Піщанському старостаті. Фото: t.me/kobzarartemsn

Згодом зафіксовано другий удар безпілотником типу "Молнія". Вибуховою хвилею пошкоджено ще шість вікон та двері.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріл Сумщини 19 серпня - фото
Наслідки обстрілу Сумщини 19 серпня. Фото: t.me/kobzarartemsn

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня окупанти завдали масованого удару по місту Суми, внаслідок чого пошкодили корпус Сумського державного університету.

А також стало відомо, що ворог атакував Одещину — постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Суми Сумська область обстріли війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
