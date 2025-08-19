Обстрел Сумщины 19 августа — в ОВА показали фото последствий

РФ нанесла удары по старостату на Сумщине — в ОВА показали фото
В ночь на 19 августа российская армия нанесла удар по Сумщине. Оккупанты ударили по Песчанскому старостату Сумской громады.
О последствиях обстрела сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь во вторник, 19 августа.
Последствия обстрела Сумщины 19 августа
Сегодня ночью российские войска нанесли два удара по территории Песчанского старостата.
Первый взрыв произошел около 22:30 - враг атаковал "Шахедом". В результате удара были повреждены 34 окна и крыша здания.
Впоследствии зафиксирован второй удар беспилотником типа "Молния". Взрывной волной повреждены еще шесть окон и двери.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 18 августа оккупанты нанесли массированный удар по городу Сумы, в результате чего повредили корпус Сумского государственного университета.
А также стало известно, что враг атаковал Одесскую область - пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
