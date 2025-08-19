Обстрел Сумщины 19 августа — в ОВА показали фото последствий

Последствия удара по Сумщине. Фото: t.me/kobzarartemsn

В ночь на 19 августа российская армия нанесла удар по Сумщине. Оккупанты ударили по Песчанскому старостату Сумской громады.

О последствиях обстрела сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь во вторник, 19 августа.

Последствия обстрела Сумщины 19 августа

Сегодня ночью российские войска нанесли два удара по территории Песчанского старостата.

Разрушенный в результате атаки дом. Фото: t.me/kobzarartemsn

Первый взрыв произошел около 22:30 - враг атаковал "Шахедом". В результате удара были повреждены 34 окна и крыша здания.

Разрушенное здание в Песчанском старостате. Фото: t.me/kobzarartemsn

Впоследствии зафиксирован второй удар беспилотником типа "Молния". Взрывной волной повреждены еще шесть окон и двери.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Сумщины 19 августа. Фото: t.me/kobzarartemsn

Напомним, в ночь на 18 августа оккупанты нанесли массированный удар по городу Сумы, в результате чего повредили корпус Сумского государственного университета.

А также стало известно, что враг атаковал Одесскую область - пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.