Главная Армия РФ нанесла удары по старостату на Сумщине — в ОВА показали фото

РФ нанесла удары по старостату на Сумщине — в ОВА показали фото

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 10:30
Обстрел Сумщины 19 августа — в ОВА показали фото последствий
Последствия удара по Сумщине. Фото: t.me/kobzarartemsn

В ночь на 19 августа российская армия нанесла удар по Сумщине. Оккупанты ударили по Песчанскому старостату Сумской громады.

О последствиях обстрела сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь во вторник, 19 августа.

Читайте также:

Последствия обстрела Сумщины 19 августа

Сегодня ночью российские войска нанесли два удара по территории Песчанского старостата.

Атака на Сумщину 19 серпня - фото
Разрушенный в результате атаки дом. Фото: t.me/kobzarartemsn

Первый взрыв произошел около 22:30 - враг атаковал "Шахедом". В результате удара были повреждены 34 окна и крыша здания.

Обстріл Сумщини - фото 19 серпня
Разрушенное здание в Песчанском старостате. Фото: t.me/kobzarartemsn

Впоследствии зафиксирован второй удар беспилотником типа "Молния". Взрывной волной повреждены еще шесть окон и двери.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстріл Сумщини 19 серпня - фото
Последствия обстрела Сумщины 19 августа. Фото: t.me/kobzarartemsn

Напомним, в ночь на 18 августа оккупанты нанесли массированный удар по городу Сумы, в результате чего повредили корпус Сумского государственного университета.

А также стало известно, что враг атаковал Одесскую область - пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
