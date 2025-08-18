Обстріл Сум 18 серпня — який вигляд має пошкоджений університет

Наслідки обстрілу Сумського університету. Фото: СОВА

Російські окупанти вночі 18 серпня атакували Суми ударними дронами та балістичними ракетами, внаслідок чого пошкодили корпус Сумського державного університету. Будівля майже вщент згоріла.

Відповідні світлини опублікувало "Кордон.Медіа".

Який вигляд має Сумський державний університет

Вночі росіяни атакували будівлю університету безпілотниками, після чого спалахнула пожежа, яку гасили до ранку.

Наслідки обстрілу Сумського університету. Фото: Кордон.Медіа

Інші корпуси також постраждали, але вже внаслідок вечірнього ракетного удару по місту. Зокрема, у двох із них та бібліотеці вибиті шибки.

Водночас доцент кафедри прикладної екології Роман Васькін розповів, що наслідки влучань будуть даватися взнаки протягом багатьох років. За його словами, відновити все буде складно.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення через загрозу обстрілів студенти навчаються дистанційно і аудиторії пустували. А тепер, через прильоти, приміщення, де колись проводили пари, більше не придатні для навчання.

Нагадаємо, цієї ночі у Сумській області та Сумах лунали гучні вибухи — Росія запускала на регіон балістичні ракети.

В результаті обстрілів внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Також є руйнування у Сумській області.

Крім того, росіяни ракетним ударом знищили відомий спортивний об'єкт в Сумах. Йдеться про спортзал Сумського державного університету.