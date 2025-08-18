Обстрел Сум 18 августа — как выглядит поврежденный университет

Как выглядит Сумской университет после обстрела — фото
Российские оккупанты ночью 18 августа атаковали Сумы ударными дронами и баллистическими ракетами, в результате чего повредили корпус Сумского государственного университета. Здание почти полностью сгорело.
Соответствующие фотографии опубликовало "Кордон.Медіа".
Как выглядит Сумской государственный университет
Ночью россияне атаковали здание университета беспилотниками, после чего вспыхнул пожар, который тушили до утра.
Другие корпуса также пострадали, но уже в результате вечернего ракетного удара по городу. В частности, в двух из них и библиотеке там выбиты стекла.
В то же время доцент кафедры прикладной экологии Роман Васькин рассказал, что последствия попаданий будут сказываться в течение многих лет. По его словам, восстановить все будет сложно.
Как известно, с начала полномасштабного вторжения из-за угрозы обстрелов студенты учатся дистанционно и аудитории пустовали. А теперь, из-за прилетов, помещения, где когда-то проводили пары, больше непригодны для обучения.
Напомним, этой ночью в Сумской области и Сумах раздавались громкие взрывы — Россия запускала на регион баллистические ракеты.
В результате обстрелов в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар в нежилом здании. Также есть разрушения в Сумской области.
Кроме того, россияне ракетным ударом уничтожили известный спортивный объект в Сумах. Речь идет о спортзале Сумского государственного университета.
