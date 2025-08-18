Обстрел Сум 18 августа — как выглядит поврежденный университет

Последствия обстрела Сумского университета. Фото: СОВА

Российские оккупанты ночью 18 августа атаковали Сумы ударными дронами и баллистическими ракетами, в результате чего повредили корпус Сумского государственного университета. Здание почти полностью сгорело.

Соответствующие фотографии опубликовало "Кордон.Медіа".

Реклама

Читайте также:

Как выглядит Сумской государственный университет

Ночью россияне атаковали здание университета беспилотниками, после чего вспыхнул пожар, который тушили до утра.

Последствия обстрела Сумского университета. Фото: Кордон.Медіа

Последствия обстрела Сумского университета. Фото: Кордон.Медіа

Последствия обстрела Сумского университета. Фото: Кордон.Медіа

Последствия обстрела Сумского университета. Фото: Кордон.Медіа

Последствия обстрела Сумского университета. Фото: Кордон.Медіа

Другие корпуса также пострадали, но уже в результате вечернего ракетного удара по городу. В частности, в двух из них и библиотеке там выбиты стекла.

В то же время доцент кафедры прикладной экологии Роман Васькин рассказал, что последствия попаданий будут сказываться в течение многих лет. По его словам, восстановить все будет сложно.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения из-за угрозы обстрелов студенты учатся дистанционно и аудитории пустовали. А теперь, из-за прилетов, помещения, где когда-то проводили пары, больше непригодны для обучения.

Напомним, этой ночью в Сумской области и Сумах раздавались громкие взрывы — Россия запускала на регион баллистические ракеты.

В результате обстрелов в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар в нежилом здании. Также есть разрушения в Сумской области.

Кроме того, россияне ракетным ударом уничтожили известный спортивный объект в Сумах. Речь идет о спортзале Сумского государственного университета.