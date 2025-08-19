Доброполье обстреляли россияне 19 августа — есть погибший

Последствия удара по Доброполью. Фото: ГСЧС

Российские войска 19 августа сбросили две авиабомбы на жилую застройку в Доброполье Донецкой области. В результате этого погиб один человек.

Об этом сообщили в ГСЧС и в Национальной полиции.

Обстрел Доброполья 19 августа

Спасатели рассказали, что из-за вражеских обстрелов в Доброполье погиб один человек, а еще трое получили ранения.

Внимание! Фото ниже содержат чувствительный контент 18+

Последствия удара по Доброполью. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Эвакуация раненого в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели и медики помогают раненому. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий удара. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий удара. Фото: ГСЧС

"Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники эвакуировали из разрушенной многоэтажки 1 человека. Из заблокированной квартиры спасатели достали мужчину, который, к сожалению, умер в карете "скорой"", — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены по меньшей мере шесть многоквартирных домов. Сейчас спасатели ликвидировали все возгорания.

В то же время в полиции сообщили, что в течение последних суток оккупанты обстреливали Донецкую область и в результате разрушениям подверглись 104 гражданских объекта, из них 79 жилых домов.

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Нацполиция

Так, враг атаковал девять раз Константиновку. Там россияне убили трех гражданских лиц, а еще четырех ранили.

БпЛА "Герань-2" армия РФ ударила по Новодонецкому, что привело к гибели одного погибшего.

В то же время Славянск Россия атаковала двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М" и тремя БпЛА "Герань-2". В результате этой атаки ранен гражданский человек.

Отмечается, что полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

