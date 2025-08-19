Доброполье обстреляли россияне 19 августа — есть погибший

РФ разрушила многоэтажку и убила людей в Донецкой области — фото
Российские войска 19 августа сбросили две авиабомбы на жилую застройку в Доброполье Донецкой области. В результате этого погиб один человек.
Об этом сообщили в ГСЧС и в Национальной полиции.
Обстрел Доброполья 19 августа
Спасатели рассказали, что из-за вражеских обстрелов в Доброполье погиб один человек, а еще трое получили ранения.
Внимание! Фото ниже содержат чувствительный контент 18+
"Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники эвакуировали из разрушенной многоэтажки 1 человека. Из заблокированной квартиры спасатели достали мужчину, который, к сожалению, умер в карете "скорой"", — говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены по меньшей мере шесть многоквартирных домов. Сейчас спасатели ликвидировали все возгорания.
В то же время в полиции сообщили, что в течение последних суток оккупанты обстреливали Донецкую область и в результате разрушениям подверглись 104 гражданских объекта, из них 79 жилых домов.
Так, враг атаковал девять раз Константиновку. Там россияне убили трех гражданских лиц, а еще четырех ранили.
БпЛА "Герань-2" армия РФ ударила по Новодонецкому, что привело к гибели одного погибшего.
В то же время Славянск Россия атаковала двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М" и тремя БпЛА "Герань-2". В результате этой атаки ранен гражданский человек.
Отмечается, что полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ночь на 19 августа под массированной атакой РФ оказался Кременчуг. В городе возникли сильные пожары из-за попадания.
Кроме того, этой ночью российская армия нанесла удар по Сумской области. Оккупанты ударили по Песчанскому старостату Сумской общины.
