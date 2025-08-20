Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вдарила по Україні ракетами та БпЛА — скільки цілей знищено

РФ вдарила по Україні ракетами та БпЛА — скільки цілей знищено

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 10:16
Обстріл України 20 серпня — ППО знищило 63 ворожі цілі
Бійці Повітряних Сил. Фото: facebook.com/kpszsu

У ніч на 20 серпня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Силами української ППО було знищено ракету та десятки БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України у середу, 20 серпня.

Реклама
Читайте також:

ППО знищила 63 ворожі цілі

Починаючи з 19:30 19 серпня, російські війська здійснили масований удар по території України.

Для атаки противник застосував дві балістичні ракети типу "Іскандер-М" та 93 ударні БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних моделей. Запуски відбувалися з кількох напрямків — Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (ТОТ Криму).

Відбиття атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 62 ворожі безпілотники різних типів.

Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання ворожих ракет і дронів у 20 різних локаціях.

Обстріл 20 серпня - ППО знищила 63 цілі
Повідомлення Повітряних Сил. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, на яких напрямках фронту йдуть найзапекліші бої.

А також стало відомо, що СБУ знищила склади боєприпасів ворога на Луганщині.

обстріли ППО війна в Україні ракетний удар БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації