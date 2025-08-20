Обстріл України 20 серпня — ППО знищило 63 ворожі цілі

Бійці Повітряних Сил. Фото: facebook.com/kpszsu

У ніч на 20 серпня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Силами української ППО було знищено ракету та десятки БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України у середу, 20 серпня.

ППО знищила 63 ворожі цілі

Починаючи з 19:30 19 серпня, російські війська здійснили масований удар по території України.

Для атаки противник застосував дві балістичні ракети типу "Іскандер-М" та 93 ударні БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних моделей. Запуски відбувалися з кількох напрямків — Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (ТОТ Криму).

Відбиття атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 62 ворожі безпілотники різних типів.

Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання ворожих ракет і дронів у 20 різних локаціях.

Повідомлення Повітряних Сил. Фото: t.me/kpszsu

