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Главная Армия РФ ударила по центру Сум — среди раненых ребенок

РФ ударила по центру Сум — среди раненых ребенок

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Дата публикации 20 июля 2025 17:58
Обстрелы Сум 20 июля — среди раненых есть ребенок
Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция

Российские войска в воскресенье, 20 июля, нанесли удар по центру Сум. В результате атаки ранения получили два человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Обстрелы Сум 20 июля

В полиции рассказали, что оккупанты ударили ударными дронами по скверу вблизи учебного заведения в центре Сум.

Обстріл Сум 20 липня
Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция
Удар по Сумах 20 липня
Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция
Атака на Суми 20 липня
Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция
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Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция

В результате вражеских обстрелов ранены двое местных жителей, среди них — 7-летний ребенок. Отмечается, что люди получили телесные повреждения и стрессовую реакцию.

Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура, частные дома и автомобили. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Правоохранители фиксируют последствия атаки.

Напомним, ночью 20 июля россияне дронами атаковали Сумскую область. Оккупанты ударили по жилому сектору и убили человека.

Кроме того, этой ночью российские оккупанты ударили по Запорожью и Запорожскому району. Вражеский дрон попал в дом в Приморском.

Сумы обстрелы война в Украине ранение Нацполиция
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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