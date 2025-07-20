Обстрелы Сум 20 июля — среди раненых есть ребенок

Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция

Российские войска в воскресенье, 20 июля, нанесли удар по центру Сум. В результате атаки ранения получили два человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Обстрелы Сум 20 июля

В полиции рассказали, что оккупанты ударили ударными дронами по скверу вблизи учебного заведения в центре Сум.

Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция

Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция

Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция

Последствия обстрела Сум. Фото: Нацполиция

В результате вражеских обстрелов ранены двое местных жителей, среди них — 7-летний ребенок. Отмечается, что люди получили телесные повреждения и стрессовую реакцию.

Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура, частные дома и автомобили. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Правоохранители фиксируют последствия атаки.

Напомним, ночью 20 июля россияне дронами атаковали Сумскую область. Оккупанты ударили по жилому сектору и убили человека.

Кроме того, этой ночью российские оккупанты ударили по Запорожью и Запорожскому району. Вражеский дрон попал в дом в Приморском.