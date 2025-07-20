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Головна Армія У Сумах пролунали потужні вибухи

У Сумах пролунали потужні вибухи

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Дата публікації: 20 липня 2025 13:58
Вибухи у Сумах 20 липня — чим вдарили росіяни
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Telegram-канали

Вибухи у Сумах зараз, 20 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують місто та область безпілотниками. 

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах

Вибухи у Сумах жителі чули близько 13:54. В області лунає сигнал повітряної тривоги.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 13:59. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Сумської області.

"БпЛА курсом на Суми", — йшлося у повідомленні.

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Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Раніше ми писали, що під час нічної атаки дронів РФ на Сумщину загинула літня жінка.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 20 липня російські окупанти атакували Запоріжжя та Запорізький район.

вибух Суми обстріли дрони війна в Україні безпілотник
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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