Вибухи у Сумах 20 липня — чим вдарили росіяни

У Сумах пролунали потужні вибухи
Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 13:58
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Telegram-канали
Вибухи у Сумах зараз, 20 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують місто та область безпілотниками.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Вибухи у Сумах
Вибухи у Сумах жителі чули близько 13:54. В області лунає сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про рух російських безпілотників у напрямку Сумської області.
"БпЛА курсом на Суми", — йшлося у повідомленні.
Раніше ми писали, що під час нічної атаки дронів РФ на Сумщину загинула літня жінка.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 20 липня російські окупанти атакували Запоріжжя та Запорізький район.
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