Обстріл Сумської області 20 липня — росіяни дронами атакували Свеську громаду, є загибла

Під час атаки дронів РФ на Сумщину загинула літня жінка — фото
У ніч проти неділі, 20 липня, росіяни дронами атакували Свеську громаду у Сумській області. Окупанти вдарили по житловому сектору і вбили людину.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки обстрілу
За інформацією рятувальників, через російську атаку БпЛА на житловий сектор одного із сіл Свеської громади загинула 78-річна жінка.
"Згоріли три житлові будинки та кілька господарських споруд. Рятувальники не могли оперативно розпочати ліквідацію наслідків, оскільки по місцю, де вони повинні були працювати, росіяни завдали повторного удару", — йдеться у повідомленні.
В ДСНС зазначили, що згодом вдалося запобігли перекиданню полум’я на два житлові будинки, розташовані поряд з епіцентром пожежі.
Також ми писали, що в ніч проти 20 липня російські окупанти атакували Запоріжжя та Запорізький район. Ворожий дрон влучив у будинок у Приморському.
Читайте Новини.LIVE!