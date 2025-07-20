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Головна Армія Під час атаки дронів РФ на Сумщину загинула літня жінка — фото

Під час атаки дронів РФ на Сумщину загинула літня жінка — фото

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 12:30
Обстріл Сумської області 20 липня — росіяни дронами атакували Свеську громаду, є загибла
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч проти неділі, 20 липня, росіяни дронами атакували Свеську громаду у Сумській області. Окупанти вдарили по житловому сектору і вбили людину.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Наслідки обстрілу

За інформацією рятувальників, через російську атаку БпЛА на житловий сектор одного із сіл Свеської громади загинула 78-річна жінка.

"Згоріли три житлові будинки та кілька господарських споруд. Рятувальники не могли оперативно розпочати ліквідацію наслідків, оскільки по місцю, де вони повинні були працювати, росіяни завдали повторного удару", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що згодом вдалося запобігли перекиданню полум’я на два житлові будинки, розташовані поряд з епіцентром пожежі.

Обстріл Сумської області
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Також ми писали, що в ніч проти 20 липня російські окупанти атакували Запоріжжя та Запорізький район. Ворожий дрон влучив у будинок у Приморському.

ДСНС Сумська область обстріли дрони війна в Україні безпілотник
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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