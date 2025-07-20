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Головна Армія РФ атакувала Запоріжжя — є поранена та руйнування

РФ атакувала Запоріжжя — є поранена та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 07:28
РФ дронами атакувала Запоріжжя — поранено людину
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

В ніч проти 20 липня російські окупанти атакували Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок ворожого обстрілу поранено жінку, також є значні руйнування.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя — що відомо про наслідки

В ніч проти 20 липня російські війська обстріляли Запоріжжя та Запорізький район — поранено жінку, зафіксовано пошкодження будинків.

За даними глави ОВА, росіяни завдали два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район.

Атака РФ
Люди прибирають наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі.

За уточненими даними поранено 69-річну жінку. Їй надається вся необхідна допомога.

Атака РФ
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно на Харківщині велосипедист потрапив під удар FPV-дрона.

У ніч проти 18 липня російські окупанти безпілотниками атакували Чугуїв Харківської області.

Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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