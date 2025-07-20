РФ дронами атакувала Запоріжжя — поранено людину

РФ атакувала Запоріжжя — є поранена та руйнування
В ніч проти 20 липня російські окупанти атакували Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок ворожого обстрілу поранено жінку, також є значні руйнування.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака РФ на Запоріжжя — що відомо про наслідки
В ніч проти 20 липня російські війська обстріляли Запоріжжя та Запорізький район — поранено жінку, зафіксовано пошкодження будинків.
За даними глави ОВА, росіяни завдали два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район.
Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі.
За уточненими даними поранено 69-річну жінку. Їй надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, що нещодавно на Харківщині велосипедист потрапив під удар FPV-дрона.
У ніч проти 18 липня російські окупанти безпілотниками атакували Чугуїв Харківської області.
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