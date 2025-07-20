РФ дронами атаковала Запорожье - ранен человек

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали Запорожье и Запорожский район. В результате вражеского обстрела ранена женщина, также есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Атака РФ на Запорожье — что известно о последствиях

В ночь на 20 июля российские войска обстреляли Запорожье и Запорожский район — ранена женщина, зафиксированы повреждения домов.

По данным главы ОВА, россияне нанесли два удара из РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район.

Люди убирают последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В результате атаки изуродованы несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары.

По уточненным данным ранена 69-летняя женщина, ей оказывается вся необходимая помощь.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что недавно на Харьковщине велосипедист попал под удар FPV-дрона.

В ночь на 18 июля российские оккупанты беспилотниками атаковали Чугуев Харьковской области.