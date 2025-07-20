РФ дронами атаковала Запорожье - ранен человек

РФ атаковала Запорожье — есть раненая и разрушения
В ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали Запорожье и Запорожский район. В результате вражеского обстрела ранена женщина, также есть значительные разрушения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака РФ на Запорожье — что известно о последствиях
В ночь на 20 июля российские войска обстреляли Запорожье и Запорожский район — ранена женщина, зафиксированы повреждения домов.
По данным главы ОВА, россияне нанесли два удара из РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район.
В результате атаки изуродованы несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары.
По уточненным данным ранена 69-летняя женщина, ей оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, что недавно на Харьковщине велосипедист попал под удар FPV-дрона.
В ночь на 18 июля российские оккупанты беспилотниками атаковали Чугуев Харьковской области.
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