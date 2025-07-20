Обстрел Сумской области 20 июля - россияне дронами атаковали Свесскую громаду, есть погибшая

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В ночь на воскресенье, 20 июля, россияне дронами атаковали Свескую громаду в Сумской области. Оккупанты ударили по жилому сектору и убили человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Последствия обстрела

По информации спасателей, из-за российской атаки БпЛА на жилой сектор одного из сел Свесской громады погибла 78-летняя женщина.

"Сгорели три жилых дома и несколько хозяйственных построек. Спасатели не могли оперативно начать ликвидацию последствий, поскольку по месту, где они должны были работать, россияне нанесли повторный удар", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что впоследствии удалось предотвратить переброс пламени на два жилых дома, расположенные рядом с эпицентром пожара.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Также мы писали, что в ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали Запорожье и Запорожский район. Вражеский дрон попал в дом в Приморском.