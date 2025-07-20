Взрывы в Сумах 20 июля - чем ударили россияне

В Сумах прогремели мощные взрывы
Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 13:58
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Telegram-каналы
Взрывы в Сумах сейчас, 20 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют город и область беспилотниками.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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Взрывы в Сумах
Взрывы в Сумах жители слышали около 13:54. В области раздается сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ в Telegram предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Сумской области.
"БпЛА курсом на Сумы", — говорилось в сообщении.
Ранее мы писали, что во время ночной атаки дронов РФ на Сумщину погибла пожилая женщина.
Также мы сообщали, что в ночь на 20 июля российские оккупанты атаковали Запорожье и Запорожский район.
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