Обстріли Сум 20 липня — серед поранених є дитина

РФ вдарила по центру Сум — серед поранених дитина
Російські війська у неділю, 20 липня, завдали удару по центру Сум. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, серед яких дитина.
Про це повідомили у Нацполіції.
Обстріли Сум 20 липня
У поліції розповіли, що окупанти вдарили ударними дронами по скверу поблизу навчального закладу у центрі Сум.
Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох місцевих мешканців, серед них — 7-річна дитина. Зазначається, що люди отримали тілесні ушкодження та стресову реакцію.
Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.
Нагадаємо, вночі 20 липня росіяни дронами атакували Сумську область. Окупанти вдарили по житловому сектору і вбили людину.
Крім того, цієї ночі російські окупанти вдарили по Запоріжжю та Запорізькому районі. Ворожий дрон влучив у будинок у Приморському.
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