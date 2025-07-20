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Головна Армія РФ вдарила по центру Сум — серед поранених дитина

РФ вдарила по центру Сум — серед поранених дитина

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Дата публікації: 20 липня 2025 17:58
Обстріли Сум 20 липня — серед поранених є дитина
Наслідки обстрілу Сум. Фото: Нацполіція

Російські війська у неділю, 20 липня, завдали удару по центру Сум. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, серед яких дитина.

Про це повідомили у Нацполіції

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Обстріли Сум 20 липня

У поліції розповіли, що окупанти вдарили ударними дронами по скверу поблизу навчального закладу у центрі Сум. 

Обстріл Сум 20 липня
Наслідки обстрілу Сум. Фото: Нацполіція
Удар по Сумах 20 липня
Наслідки обстрілу Сум. Фото: Нацполіція
Атака на Суми 20 липня
Наслідки обстрілу Сум. Фото: Нацполіція
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Наслідки обстрілу Сум. Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох місцевих мешканців, серед них — 7-річна дитина. Зазначається, що люди отримали тілесні ушкодження та стресову реакцію.

Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, вночі 20 липня росіяни дронами атакували Сумську область. Окупанти вдарили по житловому сектору і вбили людину.

Крім того, цієї ночі російські окупанти вдарили по Запоріжжю та Запорізькому районі. Ворожий дрон влучив у будинок у Приморському.

Суми обстріли війна в Україні поранення Нацполіція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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