Главная Армия РФ ударила по микроавтобусу на Днепропетровщине — есть погибший

РФ ударила по микроавтобусу на Днепропетровщине — есть погибший

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 12:32
Обстрел Днепропетровщины 23 августа — РФ ударила по микроавтобусу
Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 23 августа, нанесли удар дроном по микроавтобусу в Днепропетровской области. Авто двигалось по трассе на Синельниковщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Атака на микроавтобус на Днепропетровщине

В результате российской атаки на микроавтобус погиб 59-летний мужчина. Кроме того, еще пять человек получили ранения.

Лысак также уточнил об утреннем российском ударе по Маломихайловской громаде.

"По уточненной информации, из-за утреннего удара КАБами по Маломихайловской громаде пострадали два человека. Среди них десятилетний ребенок", — добавил он.

null
Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты массированно атаковали Краматорск в Донецкой области. Всего зафиксирован 41 удар за сутки.

Кроме того, армия РФ осуществила обстрел Конотопа в Сумской области. Захватчики били по объекту инфраструктуры города, который и так уже уничтожен.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
