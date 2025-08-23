Обстрел Днепропетровщины 23 августа — РФ ударила по микроавтобусу

РФ ударила по микроавтобусу на Днепропетровщине — есть погибший
Российские оккупанты в субботу, 23 августа, нанесли удар дроном по микроавтобусу в Днепропетровской области. Авто двигалось по трассе на Синельниковщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Атака на микроавтобус на Днепропетровщине
В результате российской атаки на микроавтобус погиб 59-летний мужчина. Кроме того, еще пять человек получили ранения.
Лысак также уточнил об утреннем российском ударе по Маломихайловской громаде.
"По уточненной информации, из-за утреннего удара КАБами по Маломихайловской громаде пострадали два человека. Среди них десятилетний ребенок", — добавил он.
Напомним, российские оккупанты массированно атаковали Краматорск в Донецкой области. Всего зафиксирован 41 удар за сутки.
Кроме того, армия РФ осуществила обстрел Конотопа в Сумской области. Захватчики били по объекту инфраструктуры города, который и так уже уничтожен.
