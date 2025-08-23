Відео
Головна Армія Росіяни масовано атакували Конотоп — що відомо про наслідки

Росіяни масовано атакували Конотоп — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 07:58
Обстріл Конотопу 23 серпня — що відомо про наслідки масованої атаки
Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

В ніч проти 23 липня окупанти масовано атакували Конотоп Сумської області. Місто обстріляли "шахедами" з посиленою бойовою частиною.

Про наслідки розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Сумщини

Як зазначив Семеніхін, вночі в Конотопі зафіксували три влучання. Пошкоджені житлові будинки. Росіяни били по об'єкті інфраструктури міста, який і так вже знищений.

Наслідки обстрілу Конотопа на Сумщині
Повідомлення Артема Семеніхіна про атаку на Конотоп. Фото: скриншот

У Конотопі організували роботу гуманітарного штабу з ліквідації наслідків атаки. Робота розпочнеться сьогодні в мікрорайоні "Порт" з 8:00. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.

"Цієї ночі, в наслідок ворожих прильотів по Конотопу, жертв та постраждалих немає. Дякуємо Богові", — написав мер міста.

Наслідки обстрілу Конотопа на Сумщині
Повідомлення Артема Семеніхіна про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Окупанти вдарили по житлових будинках.

Також ми розповідали про наслідки удару по цивільній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Окупанти атакували дронами та артилерією.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
