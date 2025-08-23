Обстріл Конотопу 23 серпня — що відомо про наслідки масованої атаки

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

В ніч проти 23 липня окупанти масовано атакували Конотоп Сумської області. Місто обстріляли "шахедами" з посиленою бойовою частиною.

Про наслідки розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Наслідки обстрілу Сумщини

Як зазначив Семеніхін, вночі в Конотопі зафіксували три влучання. Пошкоджені житлові будинки. Росіяни били по об'єкті інфраструктури міста, який і так вже знищений.

Повідомлення Артема Семеніхіна про атаку на Конотоп. Фото: скриншот

У Конотопі організували роботу гуманітарного штабу з ліквідації наслідків атаки. Робота розпочнеться сьогодні в мікрорайоні "Порт" з 8:00. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.

"Цієї ночі, в наслідок ворожих прильотів по Конотопу, жертв та постраждалих немає. Дякуємо Богові", — написав мер міста.

Повідомлення Артема Семеніхіна про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

