Обстріл Конотопу 23 серпня — що відомо про наслідки масованої атаки

Росіяни масовано атакували Конотоп — що відомо про наслідки
В ніч проти 23 липня окупанти масовано атакували Конотоп Сумської області. Місто обстріляли "шахедами" з посиленою бойовою частиною.
Про наслідки розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Наслідки обстрілу Сумщини
Як зазначив Семеніхін, вночі в Конотопі зафіксували три влучання. Пошкоджені житлові будинки. Росіяни били по об'єкті інфраструктури міста, який і так вже знищений.
У Конотопі організували роботу гуманітарного штабу з ліквідації наслідків атаки. Робота розпочнеться сьогодні в мікрорайоні "Порт" з 8:00. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.
"Цієї ночі, в наслідок ворожих прильотів по Конотопу, жертв та постраждалих немає. Дякуємо Богові", — написав мер міста.
