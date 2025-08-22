Обстріл Дніпропетровщини 21 серпня — у ОВА показали фото наслідків

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Дніпропетровщині — фото
Минулої доби під ворожим вогнем опинилися два райони Дніпропетровської області. Російські війська атакували житлові квартали і об'єкти інфраструктури, застосувавши дрони та артилерію.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю, 22 серпня.
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька та Покровська громади. Окупанти застосували FPV-дрони та системи залпового вогню "Град".
Внаслідок обстрілів пошкоджені комунальне підприємство, дві триповерхівки та покинутий будинок. Вогнем були охоплені приватний будинок і гараж, ще шість осель зазнали пошкоджень.
За уточненою інформацією, вечірня атака FPV-дроном по Мирівській громаді призвела до пожежі — згоріли літня кухня та господарська споруда, а приватний будинок зазнав руйнувань.
На Синельниківщині удари завдали по Межівській, Українській і Маломихайлівській громадах безпілотниками, а по Покровській громаді — керованою авіабомбою. Внаслідок атак спалахнули фермерське господарство, гараж і суха рослинність. Також зазнала пошкоджень місцева гімназія.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 584 удари по Запорізькій області.
А також у Закарпатській ОВА розкрили подробиці нічної атаки РФ по Мукачеву 21 серпня.
Читайте Новини.LIVE!