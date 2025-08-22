Відео
Головна Армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Дніпропетровщині — фото

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Дніпропетровщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:45
Обстріл Дніпропетровщини 21 серпня — у ОВА показали фото наслідків
Ліквідація пожежі внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися два райони Дніпропетровської області. Російські війська атакували житлові квартали і об'єкти інфраструктури, застосувавши дрони та артилерію.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю, 22 серпня.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька та Покровська громади. Окупанти застосували FPV-дрони та системи залпового вогню "Град".

Обстріл Дніпропетровщини - фото
Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріли Нікопольщини 21 серпня - фото
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілів пошкоджені комунальне підприємство, дві триповерхівки та покинутий будинок. Вогнем були охоплені приватний будинок і гараж, ще шість осель зазнали пошкоджень.

Атака на Дніпропетровщину 21 серпня - фото
Пошкоджена багатоповерхівка після обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За уточненою інформацією, вечірня атака FPV-дроном по Мирівській громаді призвела до пожежі — згоріли літня кухня та господарська споруда, а приватний будинок зазнав руйнувань.

Обстріл Дніпропетровської області - фото
Наслідки обстрілу Нікопольщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На Синельниківщині удари завдали по Межівській, Українській і Маломихайлівській громадах безпілотниками, а по Покровській громаді — керованою авіабомбою. Внаслідок атак спалахнули фермерське господарство, гараж і суха рослинність. Також зазнала пошкоджень місцева гімназія.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 584 удари по Запорізькій області.

А також у Закарпатській ОВА розкрили подробиці нічної атаки РФ по Мукачеву 21 серпня.

Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні атака артилерія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
