Обстріл Дніпропетровщини 21 серпня — у ОВА показали фото наслідків

Ліквідація пожежі внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися два райони Дніпропетровської області. Російські війська атакували житлові квартали і об'єкти інфраструктури, застосувавши дрони та артилерію.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю, 22 серпня.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька та Покровська громади. Окупанти застосували FPV-дрони та системи залпового вогню "Град".

Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілів пошкоджені комунальне підприємство, дві триповерхівки та покинутий будинок. Вогнем були охоплені приватний будинок і гараж, ще шість осель зазнали пошкоджень.

Пошкоджена багатоповерхівка після обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За уточненою інформацією, вечірня атака FPV-дроном по Мирівській громаді призвела до пожежі — згоріли літня кухня та господарська споруда, а приватний будинок зазнав руйнувань.

Наслідки обстрілу Нікопольщини. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На Синельниківщині удари завдали по Межівській, Українській і Маломихайлівській громадах безпілотниками, а по Покровській громаді — керованою авіабомбою. Внаслідок атак спалахнули фермерське господарство, гараж і суха рослинність. Також зазнала пошкоджень місцева гімназія.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали 584 удари по Запорізькій області.

А також у Закарпатській ОВА розкрили подробиці нічної атаки РФ по Мукачеву 21 серпня.