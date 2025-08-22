Обстріли Запорізької області 21 серпня — армія РФ завдала 584 удари

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОДА

Протягом минулої доби російські війська завдали 584 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Серйозні поранення отримала 85-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров у п'ятницю, 22 серпня.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Авіаційні атаки окупанти здійснили по Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці, Успенівці та Малинівці. Під ударом опинилися також Плавні, Новоданилівка, Мала Токмачка та Щербаки, по яких росіяни випустили шість пакетів з реактивних систем залпового вогню.

Також зафіксовано 396 ударів дронами різних модифікацій, переважно FPV. Вони спрямовувалися на Біленьке, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку. Крім того, артилерія ворога 170 разів накривала територію Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новоандріївки.

За даними місцевої влади, надійшло щонайменше 50 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, квартир, господарчих споруд і об'єктів цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки постраждала 85-річна мешканка Пологівського районі. Її госпіталізували до лікарні з переломами, рваними ранами та контузією.

