Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Армія РФ завдала 584 удари по Запорізькій області — є поранені

Армія РФ завдала 584 удари по Запорізькій області — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:10
Обстріли Запорізької області 21 серпня — армія РФ завдала 584 удари
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОДА

Протягом минулої доби російські війська завдали 584 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Серйозні поранення отримала 85-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров у п'ятницю, 22 серпня.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілів Запорізької області

Авіаційні атаки окупанти здійснили по Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці, Успенівці та Малинівці. Під ударом опинилися також Плавні, Новоданилівка, Мала Токмачка та Щербаки, по яких росіяни випустили шість пакетів з реактивних систем залпового вогню.

Також зафіксовано 396 ударів дронами різних модифікацій, переважно FPV. Вони спрямовувалися на Біленьке, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Малинівку. Крім того, артилерія ворога 170 разів накривала територію Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новоандріївки.

За даними місцевої влади, надійшло щонайменше 50 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, квартир, господарчих споруд і об'єктів цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки постраждала 85-річна мешканка Пологівського районі. Її госпіталізували до лікарні з переломами, рваними ранами та контузією. 

Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакували автомобіль медиків на Сумщині.

А також у Херсоні армія РФ завдала удару по житловим кварталам міста.

Запорізька область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації