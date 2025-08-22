Обстрелы Запорожской области 21 августа — армия РФ нанесла 584 удара

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 584 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. Серьезные ранения получила 85-летняя женщина.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в пятницу, 22 августа.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрелов Запорожской области

Авиационные атаки оккупанты совершили по Приморскому, Гуляйполю, Новоандреевке, Успеновке и Малиновке. Под ударом оказались также Плавни, Новоданиловка, Малая Токмачка и Щербаки, по которым россияне выпустили шесть пакетов из реактивных систем залпового огня.

Также зафиксировано 396 ударов дронами различных модификаций, преимущественно FPV. Они направлялись на Беленькое, Плавни, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Малиновку. Кроме того, артиллерия врага 170 раз накрывала территорию Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Малиновки и Новоандреевки.

По данным местных властей, поступило не менее 50 сообщений о повреждении и разрушении жилых домов, квартир, хозяйственных построек и объектов гражданской инфраструктуры.

В результате атаки пострадала 85-летняя жительница Пологовского района. Ее госпитализировали в больницу с переломами, рваными ранами и контузией.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали автомобиль медиков на Сумщине.

А также в Херсоне армия РФ нанесла удар по жилым кварталам города.