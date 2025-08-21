Обстріл Мукачева 21 серпня — що відомо про російську атаку

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу Мукачева. Фото: ДСНС

Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький розкрив подробиці російського обстрілу Мукачева у ніч проти 21 серпня. За його словами, ворог завдав удару по підприємству зі 100% американськими інвестиціями, яке з 2012 року виробляє побутову техніку.

Про це Мирослав Білецький розповів в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Мукачева 21 серпня

"Сьогодні ворог близько 04:40 запустив дві крилаті ракети, які долетіли до міста Мукачева. Це ракети типу "Калібр". Ціллю для ворога став завод "Флекс" — це американські інвестиції на 100%, який в нас працював багато-багато років", — розповів Білецький.

За його словами, підприємство виробляє лише побутову техніку та ніколи не займалося виробництвами військової зброї або іншого призначення. Там працювало близько 600 людей на зміні, а в загальному — 2 600.

"З оголошення повітряної тривоги всі працівники були переміщені до бомбосховища. Саме завдяки дисципліні на підприємстві були тільки поранені десять осіб, які були не одразу евакуйовані", — наголосив очільник Закарпатської ОВА.

Шістьох осіб госпіталізували, двоє — у важкому стані. Крім того, ще девʼять осіб звернулися з різними травмами, їх відправили на домашнє лікування.

Нагадаємо, у МЗС Угорщини відреагували на російський масований обстріл України у ніч проти 21 серпня. Там не згадали про Мукачево.

Раніше Білецький повідомив, що наймолодшому із постраждалих 22 роки, а найстаршому — 63.