Главная Армия Обстрел Мукачево — в Закарпатской ОВА раскрыли подробности

Обстрел Мукачево — в Закарпатской ОВА раскрыли подробности

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 19:56
Обстрел Мукачево 21 августа — что известно о российской атаке
Спасатель ликвидирует последствия обстрела Мукачево. Фото: ГСЧС

Глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий раскрыл подробности российского обстрела Мукачево в ночь на 21 августа. По его словам, враг нанес удар по предприятию со 100% американскими инвестициями, которое с 2012 года производит бытовую технику.

Об этом Мирослав Билецкий рассказал в эфире День.LIVE.

Обстрел Мукачево 21 августа

"Сегодня враг около 04:40 запустил две крылатые ракеты, которые долетели до города Мукачево. Это ракеты типа "Калибр". Целью для врага стал завод "Флекс" — это американские инвестиции на 100%, который у нас работал много-много лет", — рассказал Билецкий.

По его словам, предприятие производит только бытовую технику и никогда оно не занималось производствами военного оружия или другого назначения. Там работало около 600 человек на смене, а в общем — 2 600.

"С объявления воздушной тревоги все работники были перемещены в бомбоубежище. Именно благодаря дисциплине на предприятии были только ранены десять человек, которые были не сразу эвакуированы", — отметил глава Закарпатской ОВА.

Шесть человек госпитализировали, двое — в тяжелом состоянии. Кроме того, еще девять человек обратились с различными травмами, их отправили на домашнее лечение.

Напомним, в МИД Венгрии отреагировали на российский массированный обстрел Украины в ночь на 21 августа. Там не вспомнили о Мукачево.

Ранее Билецкий сообщил, что самому младшему из пострадавших 22 года, а самому старшему — 63.

война Украина Закарпатье обстрелы Мукачево оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
