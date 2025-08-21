Мукачево обстріляли 21 серпня — кількість постраждалих зросла

Наслідки удару по Мукачеву. Фото: ДСНС

У Мукачеві знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару вночі 21 серпня. Наразі рятувальники вже локалізували пожежу, площею 7 тис. кв².

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та у ДСНС.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Мукачева 21 серпня

Білецький розповів, що станом на зараз відомо про 19 постраждалих. До КНП "Лікарня Святого Мартина" у Мукачеві медики доставили 10 осіб. Аби надати усім постраждалим необхідну допомогу, були залучені 16 бригад. Також відомо, що ще дев'ятеро осіб звернулись до лікарів самостійно.

За даними очільника ОВА, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Наймолодшому із травмованих — 22 року, а найстаршому — 63.

"Прямо на місці події амбулаторну допомогу надали ще чотирьом людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог. Обіцяємо докласти всіх зусиль для лікування та відновлення кожного постраждалого. Держава і область будуть поруч, щоби допомогти людям пройти цей важкий шлях", — наголосив Мирослав Білецький.

Наслідки удару по Мукачеву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Мукачеву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Мукачеву. Фото: ДСНС

Водночас у ДСНС розповіли, що рятувальники нарешті загасили пожежу площею 7 тис. кв. м.

У ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці.

Нагадаємо, вночі 21 серпня під удар у Мукачеві потрапило підприємство. Внаслідок атаки були зруйновані складські приміщення та спалахнула пожежа.

Дим охопив один із найвідоміших замків в Україні — "Паланок". Наразі на місці влучання працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки атаки.