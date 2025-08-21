Мукачево обстреляли 21 августа — количество пострадавших возросло

Последствия удара по Мукачево. Фото: ГСЧС

В Мукачево снова возросло количество пострадавших в результате российского удара ночью 21 августа. Сейчас спасатели уже локализовали пожар, площадью 7 тыс. кв².

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий и в ГСЧС.

Обстрел Мукачево 21 августа

Билецкий рассказал, что по состоянию на сейчас известно о 19 пострадавших. В КНП "Больница Святого Мартина" в Мукачево медики доставили 10 человек. Чтобы оказать всем пострадавшим необходимую помощь, были привлечены 16 бригад. Также известно, что еще девять человек обратились к врачам самостоятельно.

По данным главы ОВА, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому младшему из травмированных — 22 года, а самому старшему — 63.

"Прямо на месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще четырем людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог. Обещаем приложить все усилия для лечения и восстановления каждого пострадавшего. Государство и область будут рядом, чтобы помочь людям пройти этот трудный путь", — подчеркнул Мирослав Билецкий.

В то же время в ГСЧС рассказали, что спасатели наконец потушили пожар площадью 7 тыс. кв. м.

В ликвидации последствий вражеской атаки участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд Укрзализныци.

Напомним, ночью 21 августа под удар в Мукачево попало предприятие. В результате атаки были разрушены складские помещения и вспыхнул пожар.

Дым охватил один из самых известных замков в Украине — "Паланок". Сейчас на месте попадания работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.