Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по Мукачево — количество пострадавших снова возросло

Удар по Мукачево — количество пострадавших снова возросло

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:23
Мукачево обстреляли 21 августа — количество пострадавших возросло
Последствия удара по Мукачево. Фото: ГСЧС

В Мукачево снова возросло количество пострадавших в результате российского удара ночью 21 августа. Сейчас спасатели уже локализовали пожар, площадью 7 тыс. кв².

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий и в ГСЧС.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Мукачево 21 августа

Билецкий рассказал, что по состоянию на сейчас известно о 19 пострадавших. В КНП "Больница Святого Мартина" в Мукачево медики доставили 10 человек. Чтобы оказать всем пострадавшим необходимую помощь, были привлечены 16 бригад. Также известно, что еще девять человек обратились к врачам самостоятельно.

По данным главы ОВА, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому младшему из травмированных — 22 года, а самому старшему — 63.

"Прямо на месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще четырем людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог. Обещаем приложить все усилия для лечения и восстановления каждого пострадавшего. Государство и область будут рядом, чтобы помочь людям пройти этот трудный путь", — подчеркнул Мирослав Билецкий.

Обстріл Мукачева 21 серпня
Последствия удара по Мукачево. Фото: ГСЧС
Атака на Мукачево 21 серпня
Последствия удара по Мукачево. Фото: ГСЧС
Мукачево обстріляла РФ 21 серпня
Последствия удара по Мукачево. Фото: ГСЧС

В то же время в ГСЧС рассказали, что спасатели наконец потушили пожар площадью 7 тыс. кв. м.

В ликвидации последствий вражеской атаки участвуют 96 спасателей и 20 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд Укрзализныци.

Напомним, ночью 21 августа под удар в Мукачево попало предприятие. В результате атаки были разрушены складские помещения и вспыхнул пожар.

Дым охватил один из самых известных замков в Украине — "Паланок". Сейчас на месте попадания работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

ГСЧС Закарпатье обстрелы Мукачево война в Украине пострадавшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации