Обстрел Днепропетровщины 21 августа - в ОВА показали фото последствий

РФ ударила по гражданской инфраструктуре на Днепропетровщине
За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались два района Днепропетровской области. Российские войска атаковали жилые кварталы и объекты инфраструктуры, применив дроны и артиллерию.
Об этом сообщил в Telegram председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в пятницу, 22 августа.
Последствия обстрела Днепропетровщины
На Никопольщине под ударами оказались райцентр, а также Марганецкая и Покровская громады. Оккупанты применили FPV-дроны и системы залпового огня "Град".
В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, две трехэтажки и заброшенный дом. Огнем были охвачены частный дом и гараж, еще шесть домов получили повреждения.
По уточненной информации, вечерняя атака FPV-дроном по Мировской громаде привела к пожару — сгорели летняя кухня и хозяйственная постройка, а частный дом подвергся разрушениям.
На Синельниковщине удары нанесли по Межевской, Украинской и Маломихайловской громадах беспилотниками, а по Покровской громаде — управляемой авиабомбой. В результате атак вспыхнули фермерское хозяйство, гараж и сухая растительность. Также получила повреждения местная гимназия.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 584 удара по Запорожской области.
А также в Закарпатской ОГА раскрыли подробности ночной атаки РФ по Мукачево 21 августа.
