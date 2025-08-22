Обстрел Днепропетровщины 21 августа - в ОВА показали фото последствий

Ликвидация пожара в результате обстрела на Днепропетровщине. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались два района Днепропетровской области. Российские войска атаковали жилые кварталы и объекты инфраструктуры, применив дроны и артиллерию.

Об этом сообщил в Telegram председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в пятницу, 22 августа.

Последствия обстрела Днепропетровщины

На Никопольщине под ударами оказались райцентр, а также Марганецкая и Покровская громады. Оккупанты применили FPV-дроны и системы залпового огня "Град".

Пожар в результате обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, две трехэтажки и заброшенный дом. Огнем были охвачены частный дом и гараж, еще шесть домов получили повреждения.

Поврежденная многоэтажка после обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По уточненной информации, вечерняя атака FPV-дроном по Мировской громаде привела к пожару — сгорели летняя кухня и хозяйственная постройка, а частный дом подвергся разрушениям.

Последствия обстрела Никопольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На Синельниковщине удары нанесли по Межевской, Украинской и Маломихайловской громадах беспилотниками, а по Покровской громаде — управляемой авиабомбой. В результате атак вспыхнули фермерское хозяйство, гараж и сухая растительность. Также получила повреждения местная гимназия.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 584 удара по Запорожской области.

А также в Закарпатской ОГА раскрыли подробности ночной атаки РФ по Мукачево 21 августа.