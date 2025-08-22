Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре на Днепропетровщине

РФ ударила по гражданской инфраструктуре на Днепропетровщине

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:45
Обстрел Днепропетровщины 21 августа - в ОВА показали фото последствий
Ликвидация пожара в результате обстрела на Днепропетровщине. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались два района Днепропетровской области. Российские войска атаковали жилые кварталы и объекты инфраструктуры, применив дроны и артиллерию.

Об этом сообщил в Telegram председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в пятницу, 22 августа.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Днепропетровщины

На Никопольщине под ударами оказались райцентр, а также Марганецкая и Покровская громады. Оккупанты применили FPV-дроны и системы залпового огня "Град".

Обстріл Дніпропетровщини - фото
Пожар в результате обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріли Нікопольщини 21 серпня - фото
Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие, две трехэтажки и заброшенный дом. Огнем были охвачены частный дом и гараж, еще шесть домов получили повреждения.

Атака на Дніпропетровщину 21 серпня - фото
Поврежденная многоэтажка после обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По уточненной информации, вечерняя атака FPV-дроном по Мировской громаде привела к пожару — сгорели летняя кухня и хозяйственная постройка, а частный дом подвергся разрушениям.

Обстріл Дніпропетровської області - фото
Последствия обстрела Никопольщины. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На Синельниковщине удары нанесли по Межевской, Украинской и Маломихайловской громадах беспилотниками, а по Покровской громаде — управляемой авиабомбой. В результате атак вспыхнули фермерское хозяйство, гараж и сухая растительность. Также получила повреждения местная гимназия.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 584 удара по Запорожской области.

А также в Закарпатской ОГА раскрыли подробности ночной атаки РФ по Мукачево 21 августа.

Днепропетровская область обстрелы дроны война в Украине атака артиллерия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации