Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ массированно атаковала Конотоп — что известно о последствиях

РФ массированно атаковала Конотоп — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 07:58
Обстрел Конотопа 23 августа — что известно о последствиях массированной атаки
Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 23 июля оккупанты массированно атаковали Конотоп Сумской области. Город обстреляли "шахедами" с усиленной боевой частью.

О последствиях рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Сумщины

Как отметил Семенихин, ночью в Конотопе зафиксировали три попадания. Повреждены жилые дома. Россияне били по объекту инфраструктуры города, который и так уже уничтожен.

Наслідки обстрілу Конотопа на Сумщині
Сообщение Артема Семенихина об атаке на Конотоп. Фото: скриншот

В Конотопе организовали работу гуманитарного штаба по ликвидации последствий атаки. Работа начнется сегодня в микрорайоне "Порт" с 8:00. В результате обстрела люди не пострадали.

"Этой ночью, в результате вражеских прилетов по Конотопу, жертв и пострадавших нет. Спасибо Богу", — написал мэр города.

Наслідки обстрілу Конотопа на Сумщині
Сообщение Артема Семенихина о последствиях обстрела. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали Константиновку в Донецкой области. Оккупанты ударили по жилым домам.

Также мы рассказывали о последствиях удара по гражданской инфраструктуре на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали дронами и артиллерией.

взрыв Сумская область обстрелы дроны війна атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации