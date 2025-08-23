Обстрел Конотопа 23 августа — что известно о последствиях массированной атаки

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 23 июля оккупанты массированно атаковали Конотоп Сумской области. Город обстреляли "шахедами" с усиленной боевой частью.

О последствиях рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Последствия обстрела Сумщины

Как отметил Семенихин, ночью в Конотопе зафиксировали три попадания. Повреждены жилые дома. Россияне били по объекту инфраструктуры города, который и так уже уничтожен.

Сообщение Артема Семенихина об атаке на Конотоп. Фото: скриншот

В Конотопе организовали работу гуманитарного штаба по ликвидации последствий атаки. Работа начнется сегодня в микрорайоне "Порт" с 8:00. В результате обстрела люди не пострадали.

"Этой ночью, в результате вражеских прилетов по Конотопу, жертв и пострадавших нет. Спасибо Богу", — написал мэр города.

Сообщение Артема Семенихина о последствиях обстрела. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали Константиновку в Донецкой области. Оккупанты ударили по жилым домам.

Также мы рассказывали о последствиях удара по гражданской инфраструктуре на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали дронами и артиллерией.