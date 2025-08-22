Відео
Головна Армія РФ завдала удару по житловим будинкам у Костянтинівці — фото

РФ завдала удару по житловим будинкам у Костянтинівці — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 12:31
Обстріл Костянтинівки 22 серпня — фото наслідків
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок у Костянтинівці. Фото: konstrada.gov.ua

У ніч проти 22 серпня російські війська здійснили серію ударів по Костянтинівці. Ворог поцілив у житлові будинки та цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації в п'ятницю, 22 серпня.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Костянтинівки

За попередніми даними, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та газопровід.

Удар по Костянтинівці 22 серпня - фото
Армія РФ завдала удару по житловим будинкам. Фото: konstrada.gov.ua

Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіаційні бомби ФАБ-250.

Обстріл Костянтинівки 22 серпня - фото
Наслідки удару по Костянтинівці 22 серпня. Фото: konstrada.gov.ua
Обстріл Костянтинівки - фото 22 серпня
Наслідки удару РФ по Костянтинівці. Фото: konstrada.gov.ua

Унаслідок обстрілів поранення отримала одна цивільна особа.

Місцева влада нагадує мешканцям про важливість дбати про власну безпеку та наголошує на евакуації до більш безпечних регіонів.

"Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об'єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Вкотре закликаємо мешканців громади подбати про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Життя і здоров'я кожного з нас — понад усе", — наголосили у Костянтинівській МВА.

Нагадаємо, російська армія атакувала цивільну інфраструктуру на Дніпропетровщині — пошкоджено житлові будинки та освітній заклад.

Крім того, протягом доби окупанти завдали 584 удари по Запорізькій області — відомо про поранених.

Донецька область обстріли війна в Україні атака Костянтинівка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
