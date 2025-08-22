Обстріл Костянтинівки 22 серпня — фото наслідків

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок у Костянтинівці. Фото: konstrada.gov.ua

У ніч проти 22 серпня російські війська здійснили серію ударів по Костянтинівці. Ворог поцілив у житлові будинки та цивільну інфраструктуру міста.

Про це повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації в п'ятницю, 22 серпня.

Наслідки обстрілу Костянтинівки

За попередніми даними, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та газопровід.

Армія РФ завдала удару по житловим будинкам. Фото: konstrada.gov.ua

Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіаційні бомби ФАБ-250.

Наслідки удару по Костянтинівці 22 серпня. Фото: konstrada.gov.ua

Наслідки удару РФ по Костянтинівці. Фото: konstrada.gov.ua

Унаслідок обстрілів поранення отримала одна цивільна особа.

Місцева влада нагадує мешканцям про важливість дбати про власну безпеку та наголошує на евакуації до більш безпечних регіонів.

"Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об'єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Вкотре закликаємо мешканців громади подбати про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Життя і здоров'я кожного з нас — понад усе", — наголосили у Костянтинівській МВА.

