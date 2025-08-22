Обстрел Константиновки 22 августа — фото последствий

Разрушенный в результате обстрела дом в Константиновке. Фото: konstrada.gov.ua

В ночь на 22 августа российские войска осуществили серию ударов по Константиновке. Враг попал в жилые дома и гражданскую инфраструктуру города.

Об этом сообщили в Константиновской городской военной администрации в пятницу, 22 августа.

Последствия обстрела Константиновки

По предварительным данным, повреждены частные и многоквартирные жилые дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод.

Армия РФ нанесла удар по жилым домам. Фото: konstrada.gov.ua

Оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиационные бомбы ФАБ-250.

Последствия удара по Константиновке 22 августа. Фото: konstrada.gov.ua

Последствия удара РФ по Константиновке. Фото: konstrada.gov.ua

В результате обстрелов ранения получил один гражданский человек.

Местные власти напоминают жителям о важности заботиться о собственной безопасности и отмечают эвакуацию в более безопасные регионы.

"Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В очередной раз призываем жителей громады позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких. Жизнь и здоровье каждого из нас - превыше всего", — отметили в Константиновской МВА.

