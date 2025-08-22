Обстрел Константиновки 22 августа — фото последствий

РФ нанесла удар по жилым домам в Константиновке — фото
В ночь на 22 августа российские войска осуществили серию ударов по Константиновке. Враг попал в жилые дома и гражданскую инфраструктуру города.
Об этом сообщили в Константиновской городской военной администрации в пятницу, 22 августа.
Последствия обстрела Константиновки
По предварительным данным, повреждены частные и многоквартирные жилые дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод.
Оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиационные бомбы ФАБ-250.
В результате обстрелов ранения получил один гражданский человек.
Местные власти напоминают жителям о важности заботиться о собственной безопасности и отмечают эвакуацию в более безопасные регионы.
"Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В очередной раз призываем жителей громады позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких. Жизнь и здоровье каждого из нас - превыше всего", — отметили в Константиновской МВА.
Напомним, российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру на Днепропетровщине — повреждены жилые дома и образовательное учреждение.
Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли 584 удара по Запорожской области — известно о раненых.
