Главная Армия РФ нанесла удар по жилым домам в Константиновке — фото

РФ нанесла удар по жилым домам в Константиновке — фото

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:31
Обстрел Константиновки 22 августа — фото последствий
Разрушенный в результате обстрела дом в Константиновке. Фото: konstrada.gov.ua

В ночь на 22 августа российские войска осуществили серию ударов по Константиновке. Враг попал в жилые дома и гражданскую инфраструктуру города.

Об этом сообщили в Константиновской городской военной администрации в пятницу, 22 августа.

Читайте также:

Последствия обстрела Константиновки

По предварительным данным, повреждены частные и многоквартирные жилые дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод.

Удар по Костянтинівці 22 серпня - фото
Армия РФ нанесла удар по жилым домам. Фото: konstrada.gov.ua

Оккупанты применяли ударные FPV-дроны и авиационные бомбы ФАБ-250.

Обстріл Костянтинівки 22 серпня - фото
Последствия удара по Константиновке 22 августа. Фото: konstrada.gov.ua
Обстріл Костянтинівки - фото 22 серпня
Последствия удара РФ по Константиновке. Фото: konstrada.gov.ua

В результате обстрелов ранения получил один гражданский человек.

Местные власти напоминают жителям о важности заботиться о собственной безопасности и отмечают эвакуацию в более безопасные регионы.

"Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В очередной раз призываем жителей громады позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких. Жизнь и здоровье каждого из нас - превыше всего", — отметили в Константиновской МВА.

Напомним, российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру на Днепропетровщине — повреждены жилые дома и образовательное учреждение.

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли 584 удара по Запорожской области — известно о раненых.

Донецкая область обстрелы война в Украине атака Константиновка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
