Російський удар по американському підприємстві в Мукачево — в ISW проаналізували

Ліквідація наслідків російського обстрілу Мукачева. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 21 серпня завдали удару по американському підприємству Flex в Мукачево. Там виготовляли лише побутову техніку.

В ISW проаналізували російську атаку на американське підприємство.

Реклама

Читайте також:

Російський удар по американському підприємстві в Мукачево

Український лідер Володимир Зеленський зауважив, що Flex є цивільним підприємством, яке належить США. Воно виробляє товари для дому.

Аналітики ISW вважають, що окупанти могли вдарити по Flex для перешкоджання Сполученим Штатам Америки та європейським союзникам інвестувати в Україну або відкривати бізнес.

"Росія, ймовірно, готувалася до цього удару кілька тижнів, накопичуючи безпілотники та ракети на тлі триваючих американо-російських переговорів та саміту на Алясці 15 серпня", — йдеться у звіті.

В ISW зауважили, що РФ запускала набагато менше озброєння протягом тижня напередодні саміту на Алясці. Москва хотіла позиціонувати себе як "добросовісного перемовника".

Російська масована атака продемонструвала, що окупанти успішно накопичили значну кількість дронів та ракет перед зустріччю диктатора РФ Володимира Путіна з лідером США Дональдом Трампом.

Що відомо про російський удар по Flex

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня російська армія вдарила по підприємству в Мукачево Закарпатської області.

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа. Мешканців міста закликали обмежити перебування на вулиці та закрити вікна.

На ракетний удар по підприємству США відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, це повністю цивільний обʼєкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових.

Згодом у мережі показали, який вигляд має відомий замок "Паланок" під час масштабної пожежі в Мукачево.

Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що окупанти поранили 19 осіб. За його словами, підприємство виробляє лише побутову техніку та ніколи не займалося виробництвами військової зброї або іншого призначення.

На масовану атаку також відреагував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який не згадав про Мукачево та Закарпаття.

А президент Володимир Зеленський заявив, що Росія точно знала, куди бʼє.

У ДСНС повідомляли, що 22 серпня в місті продовжується ліквідація російського обстрілу.