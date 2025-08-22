Видео
Главная Армия В ISW объяснили, почему РФ атаковала предприятие США в Мукачево

В ISW объяснили, почему РФ атаковала предприятие США в Мукачево

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:04
Российский удар по американскому предприятию в Мукачево — в ISW проанализировали
Ликвидация последствий российского обстрела Мукачево. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 21 августа нанесли удар по американскому предприятию Flex в Мукачево. Там изготавливали только бытовую технику.

В ISW проанализировали российскую атаку на американское предприятие.

Читайте также:

Российский удар по американскому предприятию в Мукачево

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Flex является гражданским предприятием, которое принадлежит США. Оно производит товары для дома.

Аналитики ISW считают, что оккупанты могли ударить по Flex для препятствования Соединенным Штатам Америки и европейским союзникам инвестировать в Украину или открывать бизнес.

"Россия, вероятно, готовилась к этому удару несколько недель, накапливая беспилотники и ракеты на фоне продолжающихся американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что РФ запускала гораздо меньше вооружения в течение недели накануне саммита на Аляске. Москва хотела позиционировать себя как "добросовестного переговорщика".

Российская массированная атака продемонстрировала, что оккупанты успешно накопили значительное количество дронов и ракет перед встречей диктатора РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

Что известно о российском ударе по Flex

Напомним, в ночь на 21 августа российская армия ударила по предприятию в Мукачево Закарпатской области.

В результате обстрела произошел масштабный пожар. Жителей города призвали ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

На ракетный удар по предприятию США отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, это полностью гражданский объект, который не имеет никакого отношения к обороне или военным.

Впоследствии в сети показали, как выглядит известный замок "Паланок" во время масштабного пожара в Мукачево.

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что оккупанты ранили 19 человек. По его словам, предприятие производит только бытовую технику и никогда не занималось производствами военного оружия или другого назначения.

На массированную атаку также отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который не упомянул о Мукачево и Закарпатье.

А Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия точно знала, куда бьет.

В ГСЧС сообщали, что 22 августа в городе продолжается ликвидация российского обстрела.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
