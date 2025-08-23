Росіяни завдали десятки ударів по Краматорську 22 серпня — які наслідки

Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни продовжують масовано обстрілювати Краматорськ в Донецькій області. Лише за минулу добу, 22 серпня, по місту вдарили понад чотири десятки разів.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про атаки по Краматорську

Як зазначив Гончаренко, за добу російські окупанти завдали по Краматорську на Донеччині 41 удар. Понад три десятки вибухів пролунало в місті ввечері протягом години.

Повідомлення Олександра Гончаренка. Фото: скриншот

Місцеві пабліки зазначають, що така атака на Краматорськ стала абсолютним "рекордом" росіян. Ворог вперше застосував таку кількість авіабомб.

