Головна Армія Десятки ударів за добу — Краматорськ знову масовано обстріляла РФ

Десятки ударів за добу — Краматорськ знову масовано обстріляла РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 08:37
Росіяни завдали десятки ударів по Краматорську 22 серпня — які наслідки
Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни продовжують масовано обстрілювати Краматорськ в Донецькій області. Лише за минулу добу, 22 серпня, по місту вдарили понад чотири десятки разів.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Що відомо про атаки по Краматорську

Як зазначив Гончаренко, за добу російські окупанти завдали по Краматорську на Донеччині 41 удар. Понад три десятки вибухів пролунало в місті ввечері протягом години.

Наслідки удару по Краматорську 22 серпня
Повідомлення Олександра Гончаренка. Фото: скриншот

Місцеві пабліки зазначають, що така атака на Краматорськ стала абсолютним "рекордом" росіян. Ворог вперше застосував таку кількість авіабомб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 23 серпня окупанти масовано атакували Конотоп на Сумщині. Відомо, по чому цілились росіяни.

Також ми розповідали про наслідки атаки на Костянтинівку Донецької області. РФ обстріляла місто вдень 22 серпня.

Донецька область обстріли Краматорськ війна атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
