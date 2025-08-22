Відео
Головна Армія Обстріл Костянтинівки — у ДСНС показали наслідки атаки Росії

Обстріл Костянтинівки — у ДСНС показали наслідки атаки Росії

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:32
Російський обстріл Костянтинівки 22 серпня — фото наслідків від ДСНС
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки. Фото: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 22 серпня, атакували Костянтинівку Донецької області. Надзвичайники врятували двох людей, яких транспортували до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Костянтинівки 22 серпня

Рятувальники були змушені тимчасово припинити ліквідацію пожеж у багатоповерхівках, оскільки існувала небезпека для особового складу. Російські окупанти продовжували атакувати місця проведення робіт.

Російський обстріл Костянтинівки 22 серпня
Ліквідація наслідків російського обстрілу Костянтинівки. Фото: ДСНС
Обстріл Костянтинівки 22 серпня
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

У ДСНС зауважили, що вчора рятувальники ліквідували пожежі в адмінбудівлі та торгових павільйонах, які сталися через російські обстріли.

Пожежа в Костянтинівці
Пожежа в багатоповерхівці. Фото: ДСНС
Атака Росії на Костянтинівку 22 серпня
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки. Фото: ДСНС
Удар Росії по Костянтинівці 22 серпня
Рятувальник на місці російської атаки. Фото: ДСНС

"Загалом через обстріли постраждала одна людина, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, пʼять адмінбудівель, три господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів та об’єкт інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня російські окупанти завдали удари по Костянтинівці. Під прицілом загарбників були житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Крім того, вночі армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість ліквідованих цілей.

пожежа ДСНС Донецька область обстріли Костянтинівка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
