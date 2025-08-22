Російський обстріл Костянтинівки 22 серпня — фото наслідків від ДСНС

Обстріл Костянтинівки — у ДСНС показали наслідки атаки Росії
Російські окупанти у пʼятницю, 22 серпня, атакували Костянтинівку Донецької області. Надзвичайники врятували двох людей, яких транспортували до лікарні.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Російський обстріл Костянтинівки 22 серпня
Рятувальники були змушені тимчасово припинити ліквідацію пожеж у багатоповерхівках, оскільки існувала небезпека для особового складу. Російські окупанти продовжували атакувати місця проведення робіт.
У ДСНС зауважили, що вчора рятувальники ліквідували пожежі в адмінбудівлі та торгових павільйонах, які сталися через російські обстріли.
"Загалом через обстріли постраждала одна людина, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, пʼять адмінбудівель, три господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів та об’єкт інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня російські окупанти завдали удари по Костянтинівці. Під прицілом загарбників були житлові будинки та цивільна інфраструктура.
Крім того, вночі армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість ліквідованих цілей.
