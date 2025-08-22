Видео
Обстрел Константиновки — в ГСЧС показали последствия атаки России

Обстрел Константиновки — в ГСЧС показали последствия атаки России

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:32
Российский обстрел Константиновки 22 августа — фото последствий от ГСЧС
Последствия российского обстрела Константиновки. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 22 августа, атаковали Константиновку Донецкой области. Чрезвычайники спасли двух человек, которых транспортировали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Константиновки 22 августа

Спасатели были вынуждены временно прекратить ликвидацию пожаров в многоэтажках, поскольку существовала опасность для личного состава. Российские оккупанты продолжали атаковать места проведения работ.

Російський обстріл Костянтинівки 22 серпня
Ликвидация последствий российского обстрела Константиновки. Фото: ГСЧС
Обстріл Костянтинівки 22 серпня
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что вчера спасатели ликвидировали пожары в админздании и торговых павильонах, которые произошли из-за российских обстрелов.

Пожежа в Костянтинівці
Пожар в многоэтажке. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Костянтинівку 22 серпня
Последствия российского обстрела Константиновки. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Костянтинівці 22 серпня
Спасатель на месте российской атаки. Фото: ГСЧС

"Всего из-за обстрелов пострадал один человек, повреждены 21 многоэтажка, частный дом, пять админзданий, три хозяйственные постройки, магазин, торговый центр, 30 торговых павильонов и объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 августа российские оккупанты нанесли удары по Константиновке. Под прицелом захватчиков были жилые дома и гражданская инфраструктура.

Кроме того, ночью армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ назвали количество ликвидированных целей.


Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
