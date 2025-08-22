Российский обстрел Константиновки 22 августа — фото последствий от ГСЧС

Обстрел Константиновки — в ГСЧС показали последствия атаки России
Российские оккупанты в пятницу, 22 августа, атаковали Константиновку Донецкой области. Чрезвычайники спасли двух человек, которых транспортировали в больницу.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Российский обстрел Константиновки 22 августа
Спасатели были вынуждены временно прекратить ликвидацию пожаров в многоэтажках, поскольку существовала опасность для личного состава. Российские оккупанты продолжали атаковать места проведения работ.
В ГСЧС отметили, что вчера спасатели ликвидировали пожары в админздании и торговых павильонах, которые произошли из-за российских обстрелов.
"Всего из-за обстрелов пострадал один человек, повреждены 21 многоэтажка, частный дом, пять админзданий, три хозяйственные постройки, магазин, торговый центр, 30 торговых павильонов и объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 22 августа российские оккупанты нанесли удары по Константиновке. Под прицелом захватчиков были жилые дома и гражданская инфраструктура.
Кроме того, ночью армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ назвали количество ликвидированных целей.
