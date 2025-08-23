Россияне нанесли десятки ударов по Краматорску 22 августа — какие последствия

Десятки ударов за сутки — Краматорск снова массированно атаковали
Россияне продолжают массированно обстреливать Краматорск в Донецкой области. Только за минувшие сутки, 22 августа, по городу ударили более четырех десятков раз.
Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.
Что известно об атаках по Краматорску
Как отметил Гончаренко, за сутки российские оккупанты нанесли по Краматорску в Донецкой области 41 удар. Более трех десятков взрывов прозвучало в городе вечером в течение часа.
Местные паблики отмечают, что такая атака на Краматорск стала абсолютным "рекордом" россиян. Враг впервые применил такое количество авиабомб.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 23 августа оккупанты массированно атаковали Конотоп на Сумщине. Известно, по чему целились россияне.
Также мы рассказывали о последствиях атаки на Константиновку Донецкой области. РФ обстреляла город днем 22 августа.
