Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Десятки ударов за сутки — Краматорск снова массированно атаковали

Десятки ударов за сутки — Краматорск снова массированно атаковали

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 08:37
Россияне нанесли десятки ударов по Краматорску 22 августа — какие последствия
Спасатель тушит пожар на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне продолжают массированно обстреливать Краматорск в Донецкой области. Только за минувшие сутки, 22 августа, по городу ударили более четырех десятков раз.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что известно об атаках по Краматорску

Как отметил Гончаренко, за сутки российские оккупанты нанесли по Краматорску в Донецкой области 41 удар. Более трех десятков взрывов прозвучало в городе вечером в течение часа.

Наслідки удару по Краматорську 22 серпня
Сообщение Александра Гончаренко. Фото: скриншот

Местные паблики отмечают, что такая атака на Краматорск стала абсолютным "рекордом" россиян. Враг впервые применил такое количество авиабомб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 23 августа оккупанты массированно атаковали Конотоп на Сумщине. Известно, по чему целились россияне.

Также мы рассказывали о последствиях атаки на Константиновку Донецкой области. РФ обстреляла город днем 22 августа.

Донецкая область обстрелы Краматорск війна атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации