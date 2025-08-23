Обстріл Дніпропетровщини 23 серпня — РФ вдарила по мікроавтобусу

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 23 серпня, завдали удару дроном по мікроавтобусу в Дніпропетровській області. Авто рухалося трасою на Синельниківщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Атака на мікроавтобус на Дніпропетровщині

Внаслідок російської атаки на мікроавтобус загинув 59-річний чоловік. Крім того, ще пʼятеро осіб отримали поранення.

Лисак також уточнив про ранковий російський удар по Маломихайлівській громаді.

"За уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них десятирічна дитина", — додав він.

Нагадаємо, російські окупанти масовано атакували Краматорськ в Донецькій області. Загалом зафіксовано 41 удар за добу.

Крім того, армія РФ здійснила обстріл Конотопа в Сумській області. Загарбники били по об'єкту інфраструктури міста, який і так вже знищений.