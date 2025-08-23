Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вдарила по мікроавтобусу на Дніпропетровщині — є загиблий

РФ вдарила по мікроавтобусу на Дніпропетровщині — є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 12:32
Обстріл Дніпропетровщини 23 серпня — РФ вдарила по мікроавтобусу
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 23 серпня, завдали удару дроном по мікроавтобусу в Дніпропетровській області. Авто рухалося трасою на Синельниківщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на мікроавтобус на Дніпропетровщині

Внаслідок російської атаки на мікроавтобус загинув 59-річний чоловік. Крім того, ще пʼятеро осіб отримали поранення.

Лисак також уточнив про ранковий російський удар по Маломихайлівській громаді.

"За уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них десятирічна дитина", — додав він.

null
Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти масовано атакували Краматорськ в Донецькій області. Загалом зафіксовано 41 удар за добу.

Крім того, армія РФ здійснила обстріл Конотопа в Сумській області. Загарбники били по об'єкту інфраструктури міста, який і так вже знищений.

війна Дніпропетровська область обстріли окупанти дрони автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації