РФ ударила по Черниговщине — повреждено промышленное предприятие

РФ ударила по Черниговщине — повреждено промышленное предприятие

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 11:26
Обстрел Черниговщины 13 октября — повреждено промышленное предприятие
Последствия удара по Черниговской области. Фото: ГСЧС

Российские войска 13 октября нанесли удары по Черниговской области. В результате вражеского обстрела в Нежине повреждено промышленное предприятие.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Читайте также:

Обстрелы Черниговской области 13 октября

Спасатели рассказали, что в Нежине зафиксированы два попадания: в производственном и административном корпусах. Отмечается, что на месте возник пожар.

Обстріл Чернігівської області 13 жовтня
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Чрезвычайники быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В очередной раз призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности!" — отметили в ГСЧС.

В то же время глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе действуют графики почасовых отключений. Энергетики увеличивают промежутки между отключениями в случае благоприятных технических условий энергетики.

"Продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах энергосети для дальнейшей стабилизации ситуации. Энергетики напоминают: стоит экономно потреблять электричество, когда оно есть, и не включать одновременно несколько мощных приборов", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки Россия 570 раз атаковала Запорожскую область. Враг применил авиацию, артиллерию и беспилотники.

За сегодняшнюю ночь оккупанты выпустили по Украине более 80 дронов. Зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников в семи населенных пунктах.

Черниговская область обстрелы предприятия война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
