Обстрел Черниговщины 13 октября — повреждено промышленное предприятие

РФ ударила по Черниговщине — повреждено промышленное предприятие
Российские войска 13 октября нанесли удары по Черниговской области. В результате вражеского обстрела в Нежине повреждено промышленное предприятие.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Обстрелы Черниговской области 13 октября
Спасатели рассказали, что в Нежине зафиксированы два попадания: в производственном и административном корпусах. Отмечается, что на месте возник пожар.
Чрезвычайники быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня. К счастью, обошлось без пострадавших.
"В очередной раз призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности!" — отметили в ГСЧС.
В то же время глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе действуют графики почасовых отключений. Энергетики увеличивают промежутки между отключениями в случае благоприятных технических условий энергетики.
"Продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах энергосети для дальнейшей стабилизации ситуации. Энергетики напоминают: стоит экономно потреблять электричество, когда оно есть, и не включать одновременно несколько мощных приборов", — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки Россия 570 раз атаковала Запорожскую область. Враг применил авиацию, артиллерию и беспилотники.
За сегодняшнюю ночь оккупанты выпустили по Украине более 80 дронов. Зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников в семи населенных пунктах.
