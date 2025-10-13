Обстрел Украины 13 октября — сколько целей сбила ПВО

Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 13 октября Россия осуществила очередную массированную атаку дронами по территории Украины. Беспилотники нанесли удары по разным регионам страны.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Российские дроны атаковали Украину

Противник выпустил 82 ударных беспилотника типов Shahed, Гербера и других моделей с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинские защитники сбили или подавили 69 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны.

информация о сбитых БпЛА. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников в семи населенных пунктах, а также падение обломков в двух локациях. Атака продолжается — в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 13 октября армия РФ нанесла удар по Одесской области. В результате атаки произошел масштабный пожар в складских помещениях.

А также стало известно, что в результате обстрела Сумщины ранения получили двое гражданских.