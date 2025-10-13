Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Более 80 дронов выпустила РФ по Украине — сколько целей сбито

Более 80 дронов выпустила РФ по Украине — сколько целей сбито

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 11:02
Обстрел Украины 13 октября — сколько целей сбила ПВО
Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 13 октября Россия осуществила очередную массированную атаку дронами по территории Украины. Беспилотники нанесли удары по разным регионам страны.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Российские дроны атаковали Украину

Противник выпустил 82 ударных беспилотника типов Shahed, Гербера и других моделей с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинские защитники сбили или подавили 69 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны.

Обстріл України 13 жовтня
информация о сбитых БпЛА. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников в семи населенных пунктах, а также падение обломков в двух локациях. Атака продолжается — в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 13 октября армия РФ нанесла удар по Одесской области. В результате атаки произошел масштабный пожар в складских помещениях.

А также стало известно, что в результате обстрела Сумщины ранения получили двое гражданских.

Украина обстрелы ПВО дроны война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации