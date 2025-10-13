Обстріл України 13 жовтня — скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 13 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами по території України. Безпілотники завдали ударів по різних регіонах країни.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Російські дрони атакували Україну

Противник випустив 82 ударні безпілотники типів Shahed, Гербера та інших моделей із напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, українські захисники збили або подавили 69 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.

інформація про збиті БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників у семи населених пунктах, а також падіння уламків у двох локаціях. Атака триває — у повітряному просторі досі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 13 жовтня армія РФ завдала удару по Одеській області. Внаслідок атаки відбулася масштабна пожежа у складських приміщеннях.

А також стало відомо, що внаслідок обстрілу Сумщини поранення отримали двоє цивільних.