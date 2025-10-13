Відео
Україна
Головна Армія Російська армія атакувала Сумщину — є поранені серед цивільних

Російська армія атакувала Сумщину — є поранені серед цивільних

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 10:05
Обстріл Сумщини 13 жовтня — які наслідки (фото)
Ліквідація наслідків удару РФ. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 36 населених пунктів Сумської області. Унаслідок обстрілів поранено двох цивільних.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

За повідомленням поліції, через атаку ворога було пошкоджено три багатоквартирні будинки, приміщення одного з підприємств і автомобіль.

Обстріл Сумщини 12-13 жовтня
Правоохоронці документують наслідки атаки РФ. Фото: Нацполіція

Крім того, як повідомили у ДСНС, пізно ввечері 12 жовтня російські війська атакували житловий сектор міста за допомогою безпілотника. Влучання зафіксовано поруч із багатоповерховими будинками — у квартирах громадян вибило вікна, а на місці удару спалахнула пожежа.

Обстріл Сумської області - фото
Ліквідація пожежі на місці влучання. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували займання в нежитловій будівлі та провели обстеження прилеглої території, щоб перевірити наявність вибухонебезпечних предметів і оцінити масштаби руйнувань.

Атака на Сумщину 12 жовтня
Наслідки обстрілу Сум. Фото: ДСНС

Одна людина отримала гостру реакцію на стрес, медики надали їй необхідну допомогу. Фахівці продовжують працювати на місці події, ліквідовуючи наслідки чергової ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч проти 13 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область.

А також стало відомо, що внаслідок атаки РФ по Запорізькій області загинуло двоє людей.

Суми Сумська область обстріли війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
