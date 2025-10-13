Обстріл Сумщини 13 жовтня — які наслідки (фото)

Російська армія атакувала Сумщину — є поранені серед цивільних
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 36 населених пунктів Сумської області. Унаслідок обстрілів поранено двох цивільних.
Про це повідомили у поліції Сумської області.
Армія РФ атакувала Сумську область
За повідомленням поліції, через атаку ворога було пошкоджено три багатоквартирні будинки, приміщення одного з підприємств і автомобіль.
Крім того, як повідомили у ДСНС, пізно ввечері 12 жовтня російські війська атакували житловий сектор міста за допомогою безпілотника. Влучання зафіксовано поруч із багатоповерховими будинками — у квартирах громадян вибило вікна, а на місці удару спалахнула пожежа.
Рятувальники оперативно ліквідували займання в нежитловій будівлі та провели обстеження прилеглої території, щоб перевірити наявність вибухонебезпечних предметів і оцінити масштаби руйнувань.
Одна людина отримала гостру реакцію на стрес, медики надали їй необхідну допомогу. Фахівці продовжують працювати на місці події, ліквідовуючи наслідки чергової ворожої атаки.
Нагадаємо, в ніч проти 13 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область.
А також стало відомо, що внаслідок атаки РФ по Запорізькій області загинуло двоє людей.
Читайте Новини.LIVE!