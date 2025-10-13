Обстрел Сумщины 13 октября — какие последствия (фото)

Ликвидация последствий удара РФ. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов ранены двое гражданских.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

По сообщению полиции, из-за атаки врага были повреждены три многоквартирных дома, помещение одного из предприятий и автомобиль.

Правоохранители документируют последствия атаки РФ. Фото: Нацполиция

Кроме того, как сообщили в ГСЧС, поздно вечером 12 октября российские войска атаковали жилой сектор города с помощью беспилотника. Попадание зафиксировано рядом с многоэтажными домами — в квартирах граждан выбило окна, а на месте удара вспыхнул пожар.

Ликвидация пожара на месте попадания. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в нежилом здании и провели обследование прилегающей территории, чтобы проверить наличие взрывоопасных предметов и оценить масштабы разрушений.

Последствия обстрела Сум. Фото: ГСЧС

Один человек получил острую реакцию на стресс, медики оказали ему необходимую помощь. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия очередной вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 13 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область.

А также стало известно, что в результате атаки РФ по Запорожской области погибло два человека.