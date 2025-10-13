Видео
Главная Армия Российская армия атаковала Сумскую область — есть раненые

Российская армия атаковала Сумскую область — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 10:05
Обстрел Сумщины 13 октября — какие последствия (фото)
Ликвидация последствий удара РФ. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов ранены двое гражданских.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

По сообщению полиции, из-за атаки врага были повреждены три многоквартирных дома, помещение одного из предприятий и автомобиль.

Обстріл Сумщини 12-13 жовтня
Правоохранители документируют последствия атаки РФ. Фото: Нацполиция

Кроме того, как сообщили в ГСЧС, поздно вечером 12 октября российские войска атаковали жилой сектор города с помощью беспилотника. Попадание зафиксировано рядом с многоэтажными домами — в квартирах граждан выбило окна, а на месте удара вспыхнул пожар.

Обстріл Сумської області - фото
Ликвидация пожара на месте попадания. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в нежилом здании и провели обследование прилегающей территории, чтобы проверить наличие взрывоопасных предметов и оценить масштабы разрушений.

Атака на Сумщину 12 жовтня
Последствия обстрела Сум. Фото: ГСЧС

Один человек получил острую реакцию на стресс, медики оказали ему необходимую помощь. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия очередной вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 13 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область.

А также стало известно, что в результате атаки РФ по Запорожской области погибло два человека.

Сумы Сумская область обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
