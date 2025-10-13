Обстрел Днепропетровщины в ночь на 13 октября — какие последствия (фото)

Российская атака разрушила жилые дома в Днепропетровской области
В ночь на 13 октября российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Армия врага применила по населенным пунктам региона дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Последствия обстрела Днепропетровщины
Как сообщили в военной администрации, по Никопольщине враг ударил FPV-дронами, "Градами" и артиллерией.
Под обстрел попали райцентр, Покровская и Мировская громады. В результате чего были повреждены два частных дома.
В Синельниковском районе войска РФ попали БпЛА по Покровской громаде, где изуродованы еще два дома, газопровод и линия электропередач. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в течение суток армия РФ 570 раз атаковала Запорожскую область — известно о погибших и раненых.
А также сообщалось, что ночью Одесса оказалась под атакой ударных дронов.
