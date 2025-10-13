Видео
Видео

Российская атака разрушила жилые дома в Днепропетровской области

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 08:44
Обстрел Днепропетровщины в ночь на 13 октября — какие последствия (фото)
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 13 октября российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Армия врага применила по населенным пунктам региона дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия обстрела Днепропетровщины

Как сообщили в военной администрации, по Никопольщине враг ударил FPV-дронами, "Градами" и артиллерией.

Обстріл Дніпропетровщини 13 жовтня
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Днепропетровская ОГА

Под обстрел попали райцентр, Покровская и Мировская громады. В результате чего были повреждены два частных дома.

В Синельниковском районе войска РФ попали БпЛА по Покровской громаде, где изуродованы еще два дома, газопровод и линия электропередач. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Атака по Дніпропетровщині 13 жовтня
Последствия атаки РФ по Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, в течение суток армия РФ 570 раз атаковала Запорожскую область — известно о погибших и раненых.

А также сообщалось, что ночью Одесса оказалась под атакой ударных дронов.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
