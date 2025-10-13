Обстріл Дніпропетровщини в ніч проти 13 жовтня — які наслідки (фото)

Російська атака зруйнувала житлові будинки на Дніпропетровщині
У ніч проти 13 жовтня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Армія ворога застосувала по населеним пунктам регіону дрони, артилерію та реактивні системи залпового вогню.
Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Як повідомили у військовій адміністрації, по Нікопольщині ворог ударив FPV-дронами, "Градами" та артилерією.
Під обстріл потрапили райцентр, Покровська та Мирівська громади. Внаслідок чого було пошкоджено два приватні будинки.
У Синельниківському районі війська РФ поцілили БпЛА по Покровській громаді, де понівечено ще дві оселі, газогін і лінію електропередач. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
