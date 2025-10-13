Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Російська атака зруйнувала житлові будинки на Дніпропетровщині

Російська атака зруйнувала житлові будинки на Дніпропетровщині

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 08:44
Обстріл Дніпропетровщини в ніч проти 13 жовтня — які наслідки (фото)
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 13 жовтня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Армія ворога застосувала по населеним пунктам регіону дрони, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Як повідомили у військовій адміністрації, по Нікопольщині ворог ударив FPV-дронами, "Градами" та артилерією.

Обстріл Дніпропетровщини 13 жовтня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під обстріл потрапили райцентр, Покровська та Мирівська громади. Внаслідок чого було пошкоджено два приватні будинки.

У Синельниківському районі війська РФ поцілили БпЛА по Покровській громаді, де понівечено ще дві оселі, газогін і лінію електропередач. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Атака по Дніпропетровщині 13 жовтня
Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, протягом доби армія РФ 570 разів атакувала Запорізьку область — відомо про загиблих і поранених.

А також повідомлялося, що вночі Одеса опинилася під атакою ударних дронів.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака Дніпропетровська ОВА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
