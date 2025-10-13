Обстріл Чернігівщини 13 жовтня — пошкоджене промислове підприємство

РФ вдарила по Чернігівщині — пошкоджене промислове підприємство
Російські війська 13 жовтня завдали ударів по Чернігівській області. Внаслідок ворожого обстрілу у Ніжині пошкоджене промислове підприємство.
Про це повідомили у ДСНС.
Обстріли Чернігівської області 13 жовтня
Рятувальники розповіли, що у Ніжині зафіксовані два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Зазначається, що на місці виникла пожежа.
Надзвичайники швидко ліквідували займання та запобігли поширенню вогню. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Вкотре закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку!" — наголосили в ДСНС.
Водночас голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що в регіоні діють графіки погодинних відключень. Енергетики збільшують проміжки між відключеннями у разі сприятливих технічних умов енергетики.
"Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах енергомережі для подальшої стабілізації ситуації. Енергетики нагадують: варто ощадливо споживати електрику, коли вона наявна, та не вмикати одночасно кілька потужних приладів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу Росія 570 разів атакувала Запорізьку область. Ворог застосував авіацію, артилерію та безпілотники.
За сьогоднішню ніч окупанти випустили по Україні понад 80 дронів. Зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників у семи населених пунктах.
