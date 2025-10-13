Відео
Україна
Новини
РФ вдарила по Чернігівщині — пошкоджене промислове підприємство

РФ вдарила по Чернігівщині — пошкоджене промислове підприємство

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 11:26
Обстріл Чернігівщини 13 жовтня — пошкоджене промислове підприємство
Наслідки удару по Чернігівській області. Фото: ДСНС

Російські війська 13 жовтня завдали ударів по Чернігівській області. Внаслідок ворожого обстрілу у Ніжині пошкоджене промислове підприємство.

Про це повідомили у ДСНС. 

Читайте також:

Обстріли Чернігівської області 13 жовтня

Рятувальники розповіли, що у Ніжині зафіксовані два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Зазначається, що на місці виникла пожежа.

Обстріл Чернігівської області 13 жовтня
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Надзвичайники швидко ліквідували займання та запобігли поширенню вогню. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

"Вкотре закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку!" — наголосили в ДСНС.

Водночас голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що в регіоні діють графіки погодинних відключень. Енергетики збільшують проміжки між відключеннями у разі сприятливих технічних умов енергетики.  

"Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах енергомережі для подальшої стабілізації ситуації. Енергетики нагадують: варто ощадливо споживати електрику, коли вона наявна, та не вмикати одночасно кілька потужних приладів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу Росія 570 разів атакувала Запорізьку область. Ворог застосував авіацію, артилерію та безпілотники.

За сьогоднішню ніч окупанти випустили по Україні понад 80 дронів. Зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників у семи населених пунктах. 

Чернігівська область обстріли підприємства війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
